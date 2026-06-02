С этой проблемой могут столкнуться владельцы десятилетнего автомобиля

Эксперт Попов: У 10-летней машины может не работать подушка безопасности.

Старые автомобили таят в себе неприятный сюрприз: системы пассивной безопасности, в том числе подушки, могут попросту не выстрелить в критический момент. Речь идёт не просто о возрасте машины, а о возрасте её компонентов, отмечает автоэксперт Дмитрий Попов.

«Система устроена так, что в момент аварии взрывается пиропатрон, и облако газа раскрывает подушку безопасности. Понятно, что срок годности у взрывчатого вещества, которое находится в пиропатроне, не бесконечен», – поделился он.

По его словам, у разных производителей могут быть разные сроки годности.

«Но я думаю, что за бортом 10 лет ожидать, что подушки безопасности сработают, – не приходится. Однако есть процедуры их переукладки. Это не очень дешёвое удовольствие, но это делается, и пиропатрон можно перезаряжать», – подытожил он.

