Владелец пожаловался на шумоизоляцию и мультимедиа Jetour

Владелец кроссовера Jetour Dashing I 2025 модельного года под ником Tomas245 поделился впечатлениями от кроссовера. Свой отзыв, в котором он перечислил главные недостатки автомобиля, он оставил на портале Auto.ru.

Заводская шумоизоляция получила от автомобилиста оценку «три с минусом». Он указал, что на скорости до 60–70 километров в час шум в салоне еще терпим.

«Дальше шум от арок начинает откровенно давить на голову. Так что закладывайте еще тысяч сто на дополнительную шумоизоляцию», — пишет мужчина.

Он отметил, что почти все функции автомобиля завязаны на центральный планшет — физических кнопок всего пять. Качество дисплея и картинки с камер владелец оценил положительно, отметил наличие беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. Однако впечатление портит откровенно медленный процессор, вызывающий периодические подтормаживания и трансляции с камер, и интерфейса CarPlay.

«Это не смертельно, но бесит иногда», — отметил владелец кроссовера.

Он также обратил внимание на отделку салона бюджетными материалами. «Уже на пробеге триста километров появились поскрипывания в районе водительского сиденья и подлокотника», — подчеркнул Tomas245 и посоветовал потенциальным покупателям закладывать средства не только на дополнительную шумоизоляцию, но и на дополнительную проклейку салона, чтобы избавиться от посторонних звуков.

