Можно ли самостоятельно дозаправить кондиционер в авто? Да, но есть важный нюанс
Эксперт «За рулем» разъяснил нюансы обслуживания кондиционера в автомобиле.
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Обязательно ли при самостоятельной дозаправке кондиционера добавлять в хладагент масло?
Алексей Ревин, «За рулем»:
– Сегодня многие автомобилисты дозаправляют кондиционеры с помощью баллончика и простейшего переходника. Если утечек масла из системы не заметно, что определяется по отсутствию «жирных» пятен, то и пополнение его уровня не требуется. Если же контур подвергался разборке, то тут уже нужно удалять масло, вакуумировать систему и заправлять новое масло, а затем – хладагент, четко по весу.
