Можно ли самостоятельно дозаправить кондиционер в авто

Эксперт «За рулем» разъяснил нюансы обслуживания кондиционера в автомобиле.

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Обязательно ли при самостоятельной дозаправке кондиционера добавлять в хладагент масло?

Алексей Ревин, «За рулем»:

– Сегодня многие автомобилисты дозаправляют кондиционеры с помощью баллончика и простейшего переходника. Если утечек масла из системы не заметно, что определяется по отсутствию «жирных» пятен, то и пополнение его уровня не требуется. Если же контур подвергался разборке, то тут уже нужно удалять масло, вакуумировать систему и заправлять новое масло, а затем – хладагент, четко по весу.

