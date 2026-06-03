Названы электромобили, которые быстрее всего дешевеют

В ходе исследования, проведённого специалистами из iseecars, были выявлены электромобили, которые активнее всего теряют в цене за первые пять лет эксплуатации. Быстрее всех дешевеет Nissan Leaf — его стоимость уменьшается в среднем на 60% за указанный период. На втором месте расположился BMW i3 с падением цены примерно на 54%, а тройку лидеров замыкает Tesla Model S, теряющий около 53% своей первоначальной стоимости.

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Интересно, что столь быстрая потеря стоимости не всегда коррелирует с надёжностью машин: например, те же модели могут считаться достаточно надёжными с технической точки зрения. Кроме того, аналитики отмечают, что на вторичном рынке падение цены на электромобили в среднем выше, чем у бензиновых аналогов.

Этот тренд связан в первую очередь с бурным развитием технологий: новые модели выходят часто, старые версии морально устаревают, что оказывает давление на цены на вторичном рынке. Дополнительным фактором выступает и невысокий спрос на подержанные электрокары на многих локальных рынках.