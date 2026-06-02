Названы 14 самых мощных авто с механической коробкой передач

Механическая коробка передач ещё не ушла в прошлое: на 2026 год запланирован выпуск множества мощных автомобилей, доступных с «механикой». Среди них — спорткары, внедорожники и хот-хэтчи, которые продолжают радовать энтузиастов вождения.

© Porsche

По информации портала, именно механика обеспечивает незабываемые впечатления от управления. В списке таких моделей числятся как легендарные истребители вроде Porsche 911 и Chevrolet Corvette, так и практичные авто, например, Subaru BRZ и Toyota GR86. Некоторые из них предлагают ручную коробку только в базовых версиях, но производители не отказываются от этой опции.

Кроме того, доступны настоящие монстры вроде Dodge Challenger с двигателем HEMI и Mustang Dark Horse. Даже некоторые кроссоверы и пикапы, такие как Ford Bronco и Jeep Wrangler, всё ещё выпускают с механической трансмиссией. Это значит, что рынок новых авто с МКПП остаётся довольно разнообразным.