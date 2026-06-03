Пять привычек, которые продлят срок службы авто без капремонта

Продление срока службы автомобиля без капитального ремонта возможно при соблюдении пяти ключевых привычек, которые помогают сохранить его исправность на десятилетия. Владельцам стоит регулярно проверять уровень масла и своевременно его менять, а также следить за состоянием ремня ГРМ и охлаждающей жидкости. Не менее важны внимание к работе подвески и избегание резких ускорений — эти меры заметно снижают износ деталей.

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Привычки, которые продлевают ресурс машины, включают также контроль за давлением в шинах и использование качественного топлива. Езда на частично спущенных покрышках ускоряет их износ и ведёт к дополнительным нагрузкам на подвеску. Своевременная замена воздушного фильтра и свечей зажигания позволяет избежать проблем с двигателем. Наконец, регулярная мойка и обработка антикором защищают кузов от коррозии.