Средний годовой пробег электрокаров в РФ на 25% меньше, чем у авто с ДВС

Средний годовой пробег электрокаров в России составляет около 12,5 тысячи километров, что на 25% меньше, чем у бензиновых автомобилей, и на 18% меньше, чем у гибридов. К такому выводу пришел глава "Автостата" Сергей Целиков, проанализировав объявления на классифайдах за 5 месяцев 2026 года.

© Российская Газета

В выборку попали более 850 объявлений, при этом год выпуска автомобилей ограничивался диапазоном 2022-2024 годов, чтобы избежать искажений из-за скручивания пробегов на старых машинах. Кроме того, количество электрокаров и гибридов до 2022 года выпуска значительно меньше.

Согласно этим данным, владельцы электрокаров в нашей стране проезжают в среднем на 4,3 тысячи километров меньше в год по сравнению с владельцами бензиновых автомобилей.

Стоит подчеркнуть, что разница в пробеге может быть связана с различными факторами, включая особенности эксплуатации, привычки водителей и инфраструктуру зарядных станций.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что годовалые электромобили сильно теряют в цене.