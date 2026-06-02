Changan испытали автомобиль на самой старой гоночной трассе России

Компания Changan провела неофициальные полевые испытания автомобиля UNI-V 2.0T на подмосковной трассе ADM Raceway Мячково. После сноса «Невского кольца» в Санкт-Петербурге, трасса ADM Raceway является самой старой из ныне действующих.

Для участия были приглашены около тридцати журналистов из различных СМИ. Программа тест-драйва представляла собой серию заездов по сложной конфигурации трассы, с многочисленными поворотами, скоростной S-кривой, «лосиным тестом».

Changan UNI-V 2.0T 2026 года — это лифтбек с турбодвигателем Blue Core 2.0T мощностью 235 л.с. и крутящим моментом 390 НРм, автоматической гидромеханической трансмиссией. Несмотря на то, что автомобиль не является гоночным (или вообще спортивным) по классификации, он имеет активный регулируемый спойлер, контролируемую заслонку в системе выхлопа, а также спортивный режим вождения, позволяющий разгоняться с 0 до 100 км/ч за 6,6-6,9 секунд (примерно такие результаты получили журналисты во время тестирования).

Также во время испытаний автомобиль продемонстрировал отличную устойчивость при вхождении в повороты на больших скоростях, обеспечивая при этом высокий уровень комфорта для водителя и пассажира — последнее касается и удобства посадки, и микроклимата в салоне, который оставался неизменным на всём протяжении тестирования, несмотря на крайне высокие нагрузки на двигатель, шины и тормозную систему.

Из минусов можно отметить, разве что, далеко не спортивные тормоза (что, впрочем, и не заявлялось производителем, но всё-таки предполагалось контекстом полевых испытаний) и порой не очень интуитивную навигацию по меню управления системами автомобиля. Например, редактору Ferra.ru далеко не сразу удалось найти функцию настройки боковых зеркал и подогрева руля.