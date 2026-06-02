Перегруз багажника: эксперт объяснил, чем это грозит машине

Эксперт Ерицян: Тяжелый багаж увеличивает нагрузку на подвеску, тормоза и шины.

© За рулем

Исполнительный директор управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян напомнил: перед дальней поездкой на автомобиле стоит озаботиться не только маршрутом, но и техническим состоянием машины. Если этим пренебречь, скрытые неисправности рискуют дать о себе знать прямо на трассе.

По словам эксперта, многие водители ограничиваются лишь визуальным осмотром авто, тогда как полноценная проверка ключевых систем куда важнее – особенно в преддверии долгого путешествия.

Нагрузка на дороге возрастает, и отказ узлов в таких условиях более вероятен. При этом ремонт в пути обычно выходит дороже профилактики, сделанной заранее, подчеркнул Ерицян.

Вот что происходит, если нагрузить машину под завязку: подвеска, тормозная система и шины испытывают дополнительную нагрузку. Как следствие, страдает управляемость, удлиняется тормозной путь, а детали изнашиваются быстрее. Даже исправные узлы в перегруженной машине работают на пределе своих возможностей.

Специалист призвал автомобилистов заранее проверить основные системы, не превышать допустимую массу груза и предварительно продумать путь. Кстати, не лишним будет иметь при себе и базовый набор для экстренных ситуаций. Комплексная подготовка, по словам Ерицяна, помогает снизить риск поломок и избежать лишних трат в дороге.