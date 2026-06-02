Сообщения о проверке бумажных бланков европротокола у водителей опровергли

В сети распространилась информация о том, что с 1 июня у водителей якобы в обязательном порядке начнут проверять наличие не только прав, но и бланков европротоколов. Кроме того, уточняется, что за их отсутствие автовладельцу грозят длительный процесс установления личности и дополнительные проверки. Некоторые сетевые издания также утверждают за отсутствие европротокола грозит штраф. Однако данные публикации являются фейком.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов разъяснил “Ленте.ру”, что наличие европротокола – это рекомендация, а не требование.

«Это просто рекомендации. Причем речь даже не о европротоколе, а об извещении о дорожно-транспортном происшествии. Европротокол — это сама процедура, а бумажка — это извещение, которое нужно заполнить. Сделать это можно либо в электронном виде, либо в бумажном», — пояснил Ефремов.

Согласно действующим Правилам дорожного движения, водитель автоинспектору три основных документа: водительское удостоверение соответствующей категории, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО.

Также в федеральном законе N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в статье 11.1 указывается, что «в случаях, предусмотренных правилами обязательного страхования, извещение о дорожно-транспортном происшествии может быть составлено водителями причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в виде электронного документа».

Стоит отметить, что ни в одном из перечисленных нормативных документов не упоминается, что водитель обязан иметь при себе бланк европротокола, и тем более платить за него штраф.

Новость об обязанности водителя иметь при себе бланк европротокола распространилась в Сети, однако большинство изданий выдало ее с уточнением о рекомендательном характере этого требования (2, 3)

Таким образом, информация о том, что отсутствие у водителя бланка европротокола является нарушением и может повлечь за собой штраф, является фейком. В действительности это всего лишь рекомендация ГИБДД для удобства оформления ДТП в условиях отсутствия интернета.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»