Опасность дешевых проставок: чем грозит экономия на подвеске

Автомобильные проставки, которые продаются по низкой цене, часто изготавливаются из некачественных материалов и не проходят должной обработки. Использование таких деталей может привести к неравномерному распределению нагрузки на подвеску и колеса, что увеличивает риск деформации и поломок ходовой части. В худшем случае это способно стать причиной аварии, особенно при движении на высокой скорости или по неровной дороге. Подробнее — в материале speedme.ru.

Экономия на проставках оборачивается дополнительными расходами: недорогие варианты быстро изнашиваются, вызывают люфт колёс и ускоренный износ амортизаторов. Кроме того, дешёвые проставки часто не соответствуют заявленным размерам, что требует установки уже не оригинальных болтов, а специальных, надёжность которых сомнительна.

Производители бюджетных проставок зачастую игнорируют необходимость термической обработки, из-за чего деталь может не выдержать нагрузок и сломаться. Если проставка разрушится, последствия могут быть фатальными — вплоть до полной потери управления колёсами. Чтобы избежать подобных рисков, специалисты советуют выбирать проставки от проверенных брендов, которые проходят все стадии контроля качества.