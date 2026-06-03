Посчитана стоимость владения Lada, Haval и Evolute в такси

НАПИ посчитало стоимость владения авто российской сборки в такси.

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Аналитики НАПИ (Национальное агентство промышленной информации) 1 июня поделились результатами свежего исследования. Они выяснили, сколько в реальности придется потратить на бензиновые автомобили Lada, Haval и Evolute, если использовать их как такси.

Исходные данные взяли вполне конкретные. Машина числится за юрлицом, которое занимается перевозками – всё честно. Покупка идёт через лизинг на три года под 27,5% годовых, первоначальный взнос – 20% от цены. Эксплуатируют авто в Москве, проезжая за год примерно 130 тысяч километров. Колёса, кстати, успевают поменять трижды за всё время.

Что получилось в итоге? Бензиновый кроссовер Haval Jolion в версии Comfort с ценником в 2 млн рублей «съест» 4,9 млн за три года, или примерно 12,45 рубля за километр. Его электрический «коллега» – Evolute i-Joy предыдущего поколения в комплектации City+ – обходится в 2,1 млн на старте, но в пересчёте на пробег выходит дешевле: 11,51 рубля за километр и 4,5 млн рублей за три года.

А вот самой выгодной из тройки оказалась Lada Granta Cross в комплектации Comfort. Её начальная цена – всего 1,125 млн, затраты на километр – 9,49 рубля, а за три года – 3,7 млн. Правда, электрокар выигрывает по расходам на « топливо»: за три года на зарядку i-Joy уйдёт 1,1 млн, тогда как бензин для Гранты и «Джолиона» обойдётся в 1,8 и 1,9 млн соответственно.