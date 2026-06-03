250 покупателей корейских машин проигнорировали базовые правила покупки

Корейские машины давно прижились в России и пользуются у нас повышенным спросом. Ранее «Свободная Пресса» рассказывала, чем хороши эти авто. Но где высокий спрос, там и мошенники. 250 клиентов краснодарской компании Din‑X Auto лишились сотен миллионов рублей, потраченных за доставку машин из Южной Кореи.

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Сотрудники компании подгоняли клиентов с внесением аванса. Говорили про скорый рост утильсбора. Предлагали оплату частями. Это привлекало. Клиенты привозили наличные в размере до 9 миллионов рублей. Но подписание договора происходило дистанционно.

Представители компании перестали выходить на связь в декабре. Проверка по идентификационным номерам (VIN) показала, якобы купленные машины находятся на корейских стоянках.

Мошенническую схему, как выяснилось, разрабатывали с весны 2025 года. Записывали видео с реальными менеджерами и подставными покупателями.

Эксперт «СП» Сергей Г., ведущий Youtube-канала по азиатским машинам подготовил рекомендации, как не попасться на удочку мошенникам.

«СП»: Давайте скажем об особенностях рынка подержанных автомобилей Южной Кореи.

- Распространено заблуждение, что автомобили в Корее продаются через аукционы по аналогии с Японией. На практике это не так.

Основная часть подержанных авто продается через официальные дилерские сети; специализированные площадки продажи автомобилей; профессиональных автодилеров; электронные торговые платформы; корпоративные автопарки; лизинговые компании.

У каждой машины своя история обслуживания, страховых случаев и регистрационных действий. Значительная часть информации доступна для проверки. Заявления посредников о покупке авто на «секретных аукционах Кореи» - маркетинговый ход, рассчитанный на неопытных клиентов.

«СП» Какие возможны основные ошибки покупателей?

- Ошибка №1 - выбор автомобиля лишь по цене. Если средняя стоимость авто, например, 25 000 долларов, а некая компания предлагает его за 20 000 долларов, нужно понять причину такой разницы в цене.

Могут быть серьёзные кузовные повреждения либо машина ранее использовалась в такси. Возможны также скрытые технические неисправности. Или часть расходов не включена в расчёт. Может быть и так, что дешевое предложение – только приманка для получения аванса.

«СП»: Некоторые слишком доверяют посредникам, как показал краснодарский случай?

- Это ошибка №2. Покупатели считают, что посредник самостоятельно проверит автомобиль. Но интересы посредника и покупателя не совпадают. Покупатель должен сам анализировать отчёты; изучать фотографии; проверять историю страховых случаев; уточнять особенности эксплуатации автомобиля.

«СП»: Как правильно оформить покупку?

- Ошибка №3 - отсутствие юридического оформления. Все еще встречаются схемы работы без договора. Любые денежные переводы должны сопровождаться договором; спецификацией автомобиля; платёжными документами; подтверждением назначения платежа.

«СП»: Еще бы знать историю машины. Мы же помним про японских «утопленников» после цунами.

- Да. Ошибка №4 - игнорировать историю автомобиля. На рынке есть машины после крупных ДТП; после того же затопления; после длительной коммерческой эксплуатации; использовавшиеся в качестве такси; работавшие в каршеринге.

«СП»: А если говорить о самых распространённых схемах мошенничества?

- Схема №1 - продажа автомобиля после серьёзного ДТП. Покупателю показывают автомобиль с хорошим внешним состоянием и конкурентной ценой. Но умалчивают о наличии крупных страховых выплат или серьёзных кузовных ремонтах. Особенно опасны случаи, когда были повреждены лонжероны; стойки кузова; силовые элементы пола; элементы системы безопасности.

«СП»: В Корее большое количество машин используется в такси.

- Правильно. Схема №2 - после нескольких лет коммерческой эксплуатации автомобили продают на вторичном рынке. Посредники скрывают этот факт. У таких машин высокий фактический пробег; повышенный износ двигателя; значительный износ трансмиссии; ухудшенное состояние салона. Особенно часто проблема встречается у седанов бизнес-класса и минивэнов.

«СП»: Пробег можно занизить?

- Это схема №3. Несмотря на высокий уровень цифровизации корейского рынка, отдельные случаи корректировки пробега встречаются. Покупают автомобиль с большим пробегом. У него корректируют показания одометра. Клиенту дают неполную историю обслуживания. Чаще под такой риск попадают авто возрастом более пяти лет.

«СП»: Наверное, мы обсудили не полный список мошеннических схем?

- Схема №4 знакома россиянам: покупателю показывают один автомобиль, а фактически продают другой.

Может оказаться другой VIN-номер; другая комплектация; другой цвет; больший пробег; худшее техническое состояние в целом. Схема возможна при отсутствии письменного согласования конкретного автомобиля.

«СП»: На скрытых комиссиях тоже могут обмануть?

- Да, это назовем схемой №5. На переговорах клиенту называют привлекательную стоимость.

Но после внесения предоплаты вдруг появляются дополнительные расходы: оформление экспортных документов; внутренняя логистика; портовые сборы; услуги агента; банковские комиссии; инспекция автомобиля. Таким образом итоговая цена может вырасти на несколько тысяч долларов.

«СП»: Если получен аванс, а машины нет…

- Схема №6 - классическое мошенничество. Когда у «продавца» и не было намерения продать реальную машину. Признаки такого мошенничества: нет юридического лица и офиса; требуют срочную предоплату; работают исключительно через мессенджеры.

«СП»: Как же купить хорошую машину по реальной цене и не нарваться на мошенников?

- Всё просто. Добросовестная компания-продавец не скрывает регистрационные данные; сведения о владельцах; адрес офиса; контактные данные сотрудников.

Наличие офиса само по себе не гарантирует добросовестность. Однако отсутствие офиса существенно повышает риски.

Покупатель должен иметь возможность посетить компанию-продавца лично; ознакомиться с документами; встретиться с сотрудниками.

Советую смотреть дату регистрации компании; дату создания сайта; историю публикаций; активность в соцсетях. Надёжные продавцы способны показать реальные поставки автомобилей; документы клиентов (с обезличиванием данных); фотоотчёты доставки; отзывы владельцев.

«СП» Давайте сформулируем итоговый краткий алгоритм действий для покупателя.

- Перед заключением договора надо проверить репутацию компании, полный отчёт по автомобилю, включая страховую историю, историю регистраций, коммерческое использование.

В договоре должны быть указаны реквизиты сторон; предмет договора; стоимость услуг; сроки исполнения; порядок расторжения; ответственность сторон.

В договоре также надо предусмотреть: отказ от покупки; невозможность приобретения выбранного автомобиля; нарушение сроков поставки; обнаружение недостоверной информации о машине.

В приложении к договору должны быть VIN-номер; марка и модель; год выпуска; комплектация; пробег; стоимость автомобиля.

И еще важно - не переводить деньги на личные карты продавцов. Оптимально — расчётный счёт юридического лица.

«СП»: Если все условия соблюдены, покупать машину можно?

- Конечно. Корейская машина – это хороший вариант. Но необходима тщательная проверка посредника. Большинство конфликтных ситуаций связано с недостаточной подготовкой покупателей.