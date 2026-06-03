Автоюрист объяснил, можно ли пересечь стоп-линию ради скорой

В Тольятти водителя планируют привлечь к ответственности после того, как он не уступил дорогу машине скорой помощи. По данным Госавтоинспекции, в сети появилось видео, на котором спецтранспорт с включённым сигналом пытается проехать, но дорогу ему перегородил легковой автомобиль. Водитель стоял у светофора, ждал зелёный сигнал и не стал пересекать стоп-линию.

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Позже его разыскали. В отношении мужчины составили административный материал, а собранные документы направили в суд.Такие ситуации часто вызывают у водителей вопрос: как поступить, если скорая просит проезд, но впереди красный свет или стоп-линия. Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Авторадио рассказал, грозит ли штраф, если водитель нарушил разметку, чтобы пропустить спецтранспорт:

"Человек стоит на стоп-сигнале на красном свете, едет скорая. Подвинься. Всё равно подвинься. Если нет камеры, то ты просто пропустил скорую, она поехала дальше. Если камера есть, то она зафиксирует, что ты подвинулся не просто так, а потому, что пропустил скорую помощь. Есть видеорегистратор, на который видно опять же, что подвинулся, что скорую пропустил. Обжаловать всё это можно будет, это без проблем. Ну и приходит штраф, вы, соответственно, пишете, что не согласен, обжалуете, вот пишете, что пропускал скорую помощь. Если же нет видеорегистратора, на камеру не попало, что там скорая была, ну, к примеру, всякое может быть, да и на дороге вы находились одни, без всяких водителей, да, без всяких свидетелей. Вам пришёл штраф. Ну, на одной чаше весов у вас штраф там за стоп-линию, а на другой чаше весов чья-то жизнь. Поэтому молодцы для себя внутри себя вы даже поставьте этот плюсик".

За непропуск скорой помощи или другой машины со включёнными спецсигналами водителю может грозить штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей. Также за такое нарушение могут лишить прав на срок от трёх месяцев до года.