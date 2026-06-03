Почему рестайлинговый Aurus Senat Long задушен госзаказом

Продажи Aurus в 2025 году упали в 2,5 раза, рестайлинг прибавил 100 млн рублей.

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Новый Aurus Senat Long — самый дорогой автомобиль российского производства. Его базовая версия стоит 117 млн рублей, что в два с лишним раза дороже предшественника. Цена на бронированную модификацию и вовсе стартует от 140 млн рублей. Однако на фоне рекордного ценника и громкой премьеры на ПМЭФ-2026 рынок встретил новинку скептически: планы продаж Aurus на 2026 год сократились в 2,5 раза — с 147 до 60 машин. Основной драйвер спроса (госкорпорации и госучреждения) тотально экономят, а частный капитал предпочитает Mercedes G-класса или «китайский Rolls-Royce» Hongqi. Редакция разобралась, почему «отечественный люкс» оказался в ценовой ловушке.

Стоимость и эксклюзивность: сколько стоит новый Aurus

По информации Autonews.ru, ссылающегося на дилерский центр «Панавто», рестайлинговая версия Aurus Senat Long уже доступна для заказа. Без «брони» — 117 млн рублей, бронированная модификация оценивается в 140 млн рублей. В конкурирующем салоне «Aurus Авилон» корреспонденту Autonews.ru назвали ориентир около 150 млн рублей, подчеркнув, что это лишь предварительная цифра.

Официальная премьера обновленного седана состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Технически новинка осталась верна себе: гибридная установка на базе 4,4-литрового V8 мощностью 598 л.с., электромотор и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Главные изменения — дизайн. Если раньше удлинение достигалось за счет «вставки» по центру кузова, то теперь инженеры «растянули» заднюю дверь, что, по словам представителей марки, выглядит «более гармонично».

Заказы, сделанные прямо сейчас, будут выполнены не раньше конца 2026 года. Причина — перенастройка производства под обновленную модель, что, помимо прочего, объясняет шестимесячную задержку поставок.

Ценовой разрыв и лояльность частного сектора

Динамика цен Aurus — лучшая иллюстрация трансформации рынка. Трехлетний внедорожник Aurus Komendant 2023 года с нулевым пробегом сегодня оценивается в 46,08 млн рублей, тогда как за новый кроссовер текущего года просят от 51,8 млн рублей.

Разница с рестайлинговым Senat Long особенно показательна: новинка дороже «свежего» Komendant на 100 млн рублей (на 140 млн, если считать бронированную версию). Это ценовой разрыв не просто между модельным рядом, а между поколениями, что отпугивает не только госзаказчиков, но и частных покупателей, которые предпочитают взвешенные вложения. Как отмечают аналитики, помимо дороговизны, потенциальных клиентов отпугивает и неопределённость с сервисом, статус «отечественного люкса» пока не стал для них весомым аргументом.

Неутешительные прогнозы: кто купит Aurus

По данным телеграм-канала «Русский автомобиль», в 2025 году в России продали 147 новых Aurus моделей Senat и Komendant, что соответствовало первоначальному плану. Однако на 2026 год производитель закладывает продажи лишь 60 машин.

Снижение объемов связывают, прежде всего, с дефицитом госбюджета и борьбой с ним. Основные покупатели Aurus — госкорпорации и госучреждения — вынуждены урезать траты, и покупка сверхдорогих автомобилей уходит на второй план. Прогнозы независимых экспертов и вовсе звучат как приговор люксовому «отечественному» бренду: в отсутствие интереса со стороны чиновников частные клиенты не спешат выкладывать 100–150 млн рублей за машину, выбирая между Mercedes G-класса, премиальными Audi A8, BMW 7-Series или все более популярными китайскими аналогами. Так, цена на флагманский седан Hongqi Guoya в топ-комплектации V8 достигает 31,7 млн рублей. При этом технически он не уступает европейским или российским аналогам, а по стоимости оказывается в несколько раз дешевле.

Таким образом, рестайлинг Aurus Senat Long 2026 оказался в двойной ловушке: высокая цена отсекает частного покупателя, а вынужденная экономия государственных структур подрывает базу спроса. Эксперты сходятся во мнении, что у люксового бренда остается все меньше пространства для маневра.

Напомним, что рынок новых авто рванул вверх: регистрации за неделю выросли на 10% и побили прошлогодний рекорд. Электромобили приравняли к зоне риска — владельцам грозят штрафы до 50 тыс. рублей.