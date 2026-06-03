Автоэксперт предупредил о рисках покупки турбомотора без истории обслуживания

Автоэксперт Родионов предупредил о рисках покупки турбомотора без истории обслуживания
Автоэксперт Никита Родионов рассказал, что современные турбомоторы дают хорошую тягу и меньший расход топлива, однако требуют особенно внимательного обслуживания.
В беседе с RG.RU он отметил, что проблемы у таких двигателей часто связаны с повышенной тепловой нагрузкой, чувствительностью к качеству масла, тонкими поршневыми кольцами, сложным газораспределением и непосредственным впрыском.
Среди типичных жалоб эксперт назвал растяжение цепи ГРМ, рост расхода масла, нагар и задиры в цилиндрах.
«Основные причины уязвимости многих турбированных агрегатов похожи», — сказал Родионов.
При этом он подчеркнул, что автомобили с такими двигателями не обязательно полностью исключать при покупке, но важно тщательно проверять сервисную историю, состояние цепи, давление масла и цилиндры.
Ранее автоэксперт Никита Архипов рассказал, что после подтопления машины сначала нужно оценить уровень воды и проверить, какие узлы могли пострадать.