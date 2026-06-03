Названы плюсы и минусы низкопрофильных шин

Эксперты «Кордиант»: шины с низким профилем имеют высокий риск повреждения.

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Установка шин с низким профилем (50% и ниже) и дисками побольше – это, конечно, стильно, но далеко не всегда удобно. Эксперты холдинга «Кордиант» перечислили основные минусы такого тюнинга.

Сразу предупреждают: риск повредить и покрышку, и сам диск при наезде на любую дорожную неровность заметно возрастает. Комфорт от поездки тоже страдает – низкий профиль попросту не способен как следует гасить вибрации от дороги из-за своей маленькой высоты.

«Возрастают неподрессоренные массы. Это также снижает комфорт, особенно на неровной дороге, в том числе сильнее нагружаются детали ходовой части автомобиля, в результате чего снижается их ресурс. Динамика разгона на маломощных автомобилях при использовании колес большого диаметра также ухудшается», – отметили в холдинге.

Впрочем, не всё так мрачно. На идеально ровном асфальте низкопрофильные шины раскрывают свой главный козырь – управляемость. По словам экспертов, чем меньше высота профиля (расстояние от кромки диска до внешнего края колеса), тем острее реакции на поворот руля и четче обратная связь. Машина становится собранной и послушной, особенно в активных маневрах.

Но за такую остроту приходится платить. Как заметили эксперты, чем больше диаметр колеса, тем дороже и сами диски, и резина, и работа по шиномонтажу. К тому же далеко не каждый сервис возьмется за качественную установку низкопрофильной шины.

Гладкий асфальт и высокие скорости

Совсем иначе ведут себя шины с высоким профилем (60% и выше), даря совершенно другие ощущения. Они обеспечивают плавность хода: мелкие дефекты дороги гасятся за счет амортизации самой шины, а не подвески. Удары от крупных неровностей, например стыков эстакад, тоже переносятся мягче. Автомобиль кажется более комфортным и плавным, но при этом заметно менее отзывчивым на действия водителя.

«Низкопрофильные шины имеют ряд особенностей в эксплуатации и рекомендованы только тем водителям, которые используют автомобиль преимущественно по ровным дорогам и готовы мириться со всеми их недостатками в пользу хорошей управляемости. При этом на дорогах низкого качества и в зимний период логичнее использование шин с более высоким профилем и меньшим диаметром, так как низкопрофильные шины могут доставить проблем в случае, когда дорожное полотно преподносит неожиданные сюрпризы в виде ям и выбоин с острыми краями, а на снегу и скользких покрытиях не смогут полноценно раскрыть свой потенциал», – подытожили в «Кордиант».

«За рулем» недавно объяснил, как дополнительные нагрузки влияют на ходовые качества авто.