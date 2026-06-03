Владелец пожаловался на недостатки кроссовера Rolls-Royce

Владелец Rolls-Royce Cullinan 2023 года по имени Андрей поделился впечатлениями от эксплуатации машины. Свой отзыв, в котором перечислил неожиданные недостатки люксового кроссовера, он оставил на портале Auto.ru.

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Автомобилист указал, что мультимедийная система почти лишена онлайн-возможностей: навигатор не показывает заторы, удаленная связь с машиной не работает. Беспроводная зарядка для смартфона спрятана в боксе между передними креслами — пользоваться ею неудобно, вдобавок телефон сильно греется. Частично спасает только Apple CarPlay.

Полезной информации в сети, по словам Андрея, крайне мало — тематических форумов нет, руководств практически не найти. Бумажную инструкцию дилеры больше не выдают. Правда, все нужные данные удалось отыскать в фирменном приложении RR.

Климат-контроль он охарактеризовал как «чудной»: температуру приходится постоянно корректировать при изменении погоды за бортом, а воздушные потоки распределяются по салону неравномерно. Расположение индикатора датчика дождя мужчина считает неудачным — из-за особенностей компоновки водитель просто не видит, включен он или нет.

Среди прочих замечаний — «прожорливость» (заправка до трех раз в неделю при скромном объеме бака), хрупкое лобовое стекло («уже есть сколы»), водительское боковое окно быстро загрязняется («дворник смахивает грязные капли именно туда»).

«Очень странный косяк — багажник отказался закрываться на очень маленьком уклоне. Пришлось с открытым выехать на ровное место и только потом закрыть», — поделился Андрей.

Зимой проявилась нехватка подогрева подлокотников: если машина стояла ночью на морозе, «потом ехать некомфортно — локти мерзнут».

«Ну, и нет подогрева/охлаждения стаканов, хотя в любом «китайце» есть. Но это уже мелочи», — подытожил владелец тяжелого автомобильного «люкса».

Ранее владелец Jetour Dashing I назвал три главных недостатка своего кроссовера. Например, заводская шумоизоляция получила от автомобилиста оценку «три с минусом».