Автомобилистам рассказали, на чем нельзя экономить при обслуживании машины

Попытка сэкономить на тормозной системе автомобиля способна обернуться не просто лишними тратами, но и реальной угрозой для жизни. Как напоминают специалисты, выбирая колодки, не стоит смотреть лишь на ценник – куда важнее учитывать, как именно вы эксплуатируете машину.

© За рулем

Колодки и диски истираются из-за постоянного трения – это неизбежно. Однако то, как быстро они выйдут из строя, зависит не только от манеры езды. Немалую роль играют и характеристики самих запчастей. Тут эксперты выделяют два принципиально разных подхода к производству – европейский и азиатский.

В Европе производители обычно делают упор на максимальную эффективность торможения даже на высоких скоростях. Ради этого они, по сути, жертвуют ресурсом деталей. А вот азиатская концепция выглядит иначе: здесь в приоритете тишина работы, минимум пыли и увеличенный срок службы. Причина проста – дорожные условия и ограничения скорости в большинстве стран Азии сильно отличаются от европейских.

Для российских реалий, по мнению экспертов, многим водителям больше подойдут долговечные решения от корейских и японских брендов. Они держат торможение стабильно и позволяют реже лазить в систему для обслуживания.

Отдельный разговор – про подушки безопасности. Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил: сработает ли система в критический момент, напрямую зависит от состояния пиропатронов. Именно они активируют раскрытие подушки при ударе. По словам эксперта, срок службы этих элементов ограничен и разнится от производителя, но после десяти лет эксплуатации гарантировать их работу уже сложно.

Для возрастных машин существует процедура обслуживания и переукладки подушек. Она включает замену или перезарядку пиропатронов. Правда, такие работы, естественно, требуют дополнительных вложений.

Ранее «За рулем» рассказал, на чем еще не стоит экономить при выборе автомобиля.