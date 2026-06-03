Автомобильные навигаторы сильно изменятся, и вот почему

«За рулем» рассказал, какие новшества появятся в медиасистемах автомобилей в РФ.

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В новом номере журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказывает, как в последние годы развивались и адаптировались к российским условиям медиасистемы в автомобилях.

Он напоминает, что большим шагом в этом направлении было появление машины с заводской «головой» на платформе Яндекс Авто: в 2021-м ею стала Веста, и сейчас такая система ставится на все модели бренда, кроме классической Нивы. В единый комплекс сведено управление настройками автомобиля и онлайн-сервисы Яндекса с расширенной функциональностью... А в 2024-м Яндекс запустил другую форму сотрудничества – с концерном Great Wall.

Тогда российские сервисы встроили в существующий интерфейс китайских машин Haval, Tank и Wey – первенцем стал кроссовер Haval F7, а дальше аналогичные функции в рамках плановых обновлений начали получать и другие модели. Расширить возможности медиасистемы можно и на ранее купленных машинах, обновив ПО... А что дальше?

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Высшей ступенью развития Яндекс Авто в этом году стал электромобиль Umo 5 (он же GAC Aion Y Plus), сборку которого запустили на заводе Москвич. Из новшеств – голосовое управление всеми основными функциями автомобиля. Оно есть и у автомобилей Great Wall, но в виде собственной разработки китайцев. Здесь же – авторство Яндекса. Онлайн-сервисов тоже стало больше: к музыке и книгам добавлено видео. И тоже с голосовым управлением.

Дальше ждем внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Медиасистема станет анализировать запросы пользователя для того, чтобы правильнее на них реагировать. А там, где это возможно, – и предугадывать их.

Сейчас ИИ уже работает в Яндекс Навигаторе – он учитывает предпочтения водителя и, например, по-разному проложит путь для пользователя, чаще выбирающего магистральные дороги, и для того, кто больше любит ездить по местным улицам. И такой подход будет во всем. Не нравится? В онлайн-мире иначе, видимо, уже невозможно.

Но ведь Яндекс – уже не монополист. Кто в конкурентах, что они предлагают и как будут развиваться? Об этом – в июньском «За рулем»! Уже в продаже!