В России испытали датчик контроля состояния масляного фильтра

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали и испытали работу устройства, предназначенного для контроля состояния масляного фильтра автомобиля. По словам заведующего кафедрой автомобилей и автомобильного сервиса ЮУрГУ Александра Рулевского, система помогает выявлять неисправности элемента, которые невозможно определить визуально во время работы двигателя.

© Ferra.ru

Рулевский отметил, что компактный датчик устанавливается вместе с масляным фильтром и подключается к электронному блоку управления двигателем. Устройство контролирует разницу давления и температуру масла на входе и выходе из фильтра. Если фильтр поврежден либо открыт перепускной клапан, из-за чего масло не проходит через фильтрующий элемент, разница давлений исчезает. В этом случае система передает сигнал, после чего на приборной панели загорается предупреждающая лампа.

Разработчики изготовили промышленный образец и испытывали его на автомобиле несколько месяцев. Устройство подходит для стандартных масляных фильтров и не требует изменений системы смазки. Оно может устанавливаться как на новые, так и на эксплуатируемые машины.