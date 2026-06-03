Водителям назвали недооцененные китайские автомобили с пробегом

Автоэксперт Титов назвал 8 недооцененных китайских автомобилей с пробегом. Недооценёнными китайскими автомобилями с пробегом можно считать Haval Jolion, Haval F7, Geely Coolray, Geely Atlas Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и RX. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом группы компаний «Авилон» Роман Титов.

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«На рынке автомобилей с пробегом переоцененными зачастую оказываются модели, стоимость которых определяется не только их техническим состоянием и характеристиками, но и устойчивой репутацией бренда. В первую очередь речь идет об отдельных версиях Toyota Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Camry, Lexus LX и RX, Hyundai Solaris и Kia Rio, а также некоторых Mercedes-Benz, BMW и Range Rover без прозрачной сервисной истории», — сообщил эксперт.

По словам Титова, к недооценённым китайским автомобилям с пробегом относятся Haval Jolion, Haval F7, Geely Coolray, Geely Atlas Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и RX. Причём такие машины становятся особенно привлекательными, если куплены у официального дилера, имеют подтверждённую историю обслуживания и действующую либо остаточную гарантию. В этом сегменте всё ещё существует психологическая скидка: многие покупатели относятся к китайским брендам с опаской, хотя качество, технологии и сервис за последние годы значительно улучшились.

Эксперт добавил, что внимания также заслуживают Volvo, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Renault Duster, Arkana и Kaptur. В цене этих машин обычно нет существенной переплаты за бренд, зато они предлагают хороший ресурс, прозрачную сервисную историю и предсказуемые расходы на эксплуатацию.