«Шумно, как в автобусе». Владельцы Jetta VS8 рассказали о первых впечатлениях

Стартовали продажи новых кроссоверов Jetta VS8

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В России стартовали продажи кроссовера Jetta VS8. Цены у разных продавцов отличаются в полтора раза: от 2,15 млн рублей в Кропоткине до 3,25 млн у официального дилера в Ярославле. Причина скромного ценника — 150-сильный мотор, который позволяет ввозить машину по льготному утильсбору. В Китае за эту же комплектацию просят около 1,1 млн рублей.

Первые владельцы в своих отзывах на профильных ресурсах сошлись на главном: VS8 берут за соотношение цены и качества.

«Купил из-за простого подхода: дешево, но работает», «на фоне конкурентов за те же деньги — лучший вариант» — пишут покупатели.

Хвалят вместительный багажник (654 литра), экономичный расход (в районе 7-8 литров на сотню) и 6-ступенчатый автомат Aisin, который работает плавно и без рывков.

Но без минусов не обошлось. Владельцы в один голос ругают шумоизоляцию — «на трассе выше 80 км/ч в салоне шумно, как в старом автобусе». Второе частое замечание — задний ряд: высокий центральный тоннель мешает пассажиру посередине, а откидной подлокотник куда-то исчез. И главная претензия: даже в максимальной комплектации переднее пассажирское кресло регулируется вручную — для машины за 3 миллиона это выглядит странно.

Напомним, что в РФ продают бронированный Lexus LX за 45 млн рублей. В Россию через параллельный импорт начали ввозить Suzuki S-Presso.