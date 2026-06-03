Toyota Highlander II (XU 40) с пробегом: коррозия и почти вечный салон

Toyota Highlander второго поколения – машина не самая популярная. И трудно сказать, почему именно так получилось. Вроде бы Тойоты у нас любят, большие машины ценят, но как-то не сложилось. Может, подвела техника? Нет, с ней почти всё традиционно неплохо. Впрочем, давайте по порядку: сегодня разберем, как себя чувствуют кузов, салон и электрика этого автомобиля с пробегом, а в следующей части обзора изучим его ходовую часть, моторы и трансмиссию.

© Колеса.ру

Техника

Большой кроссовер Toyota получил платформу, унифицированную с Toyota Camry в кузове XV40 и Lexus RX третьего поколения. Родство с последним многими расценивается как полная тождественность шасси, но в этом поколении это не так. Существенная разница между шасси особо заметна на примере задней подвески: у Highlander сзади используется стандартный Макферсон, а у Lexus – полноценная многорычажная подвеска. Да и в компонентах электрики кроссовер больше совпадает с «народной» Camry, чем с Lexus RX.

Toyota Highlander – цельностальной пятидверный среднеразмерный кроссовер с одним вариантом колесной базы, но существующий в пяти- и семиместном исполнении. Базовый привод – передний, расположение двигателя – поперечное, скомпонованы агрегаты рядно-линейно. Почти все версии имеют подключаемый посредством многодисковой муфты или электромотора задний привод. Двигателей доступно целых четыре: 2GR-FE и 1AR-FE – для обычной версии, 3MZ-FE и 2GR-FXE – для гибридной. Коробки передач только автоматические.

Хронология

Февраль 2007 года. Машина представлена на Чикагском автосалоне в стандартной и гибридной версиях в семиместном исполнении. Двигатель – только 3,5-литровый 2GR-FE (270 л.с.), коробка передач – 5-ступенчатая АКП. В версии Hybrid – мотор 3MZ-FE (208 л.с.) и совокупная мощность в 238 л.с.

Июль 2007 года. Начало продаж в США и Японии. В Японии продается также модель Kluger, которая почти полностью совпадает с Highlander с точки зрения техники. Kluger поставляется и в Австралию, от Highlander отличается в основном расположением руля и уровнями комплектаций.

Сентябрь 2007 года. Начало продаж гибридной версии в США.

Февраль 2009 года. Представлена версия с четырехцилиндровым мотором объемом 2,7 литра 1AR-FE (187 л.с.). Коробка передач – 6-ступенчатый автомат.

Май 2009 года. Начало производства модели на заводе GAC в Китае и на заводе в Принстоне, штат Индиана, США. Китайская версия отличается от североамериканской в первую очередь применением мотора 3AR-FE, передним приводом и комплектациями.

Весна 2010 года. Рестайлинг модели для 2011 модельного года. Новые оптика и радиаторная решетка, 2,7-литровый двигатель стал доступен для большего числа комплектаций. Существенно расширился набор опций, базовые версии получили более богатое оснащение. Версия Hybrid получила новый мотор 2FR-FXE (245 л.с.).

27 марта 2013 года. Представлено третье поколение Highlander, производство второго свернуто на заводах в Мияте и Принстоне к концу осени. На заводе в Китае модель производилась до 2015 года.

Кузов

Внешние панели

Внешне машины держатся очень хорошо. Даже на самых дешевых экземплярах основной проблемой покажется поцарапанное ЛКП в районе дверных ручек, а на «трассовых» машинах, не оклеенных бронепленкой, – сколы на капоте, крыльях, передних стойках и передней кромке крыши. Даже на пятой двери коррозия не будет тотальной: вокруг накладки ниши номерного знака она появляется, но распространяться не спешит, лишь понемногу «выедая» зону креплений под самой накладкой. А по низу двери она пока дает о себе знать в основном вспуханиями герметика с обратной стороны. Конечно, будут еще и сколы: ЛКП кроссовера тонкое и мягкое.

Если хотите узнать о состоянии кузова больше, то расчехляйте толщиномер, заглядывайте в колесные арки, отгибайте резинки в нижней части боковых дверей, внимательно рассматривайте зоны вокруг ограничителей дверей, завальцовку передней кромки, петли и проемы в местах, где их натирает уплотнителем. Особенно – в самом низу, где порог изгибается. В колесных арках для осмотра стоит использовать зеркальце: завальцовка очень длинная, что скрывает проблемную зону. Если не снимать колесо, ее просто не видно. Снаружи больше внимания нужно уделить передней кромке крыши и швам в проемах задней двери – там вероятность обнаружения коррозии очень высока.

При средней стоимости самых дешевых Highlander в 1,2 миллиона рублей шансы на то, что кто-то из владельцев не закрасил снаружи серьезные дефекты ЛКП, минимальны. Наличие видимых проблем говорит, скорее, о стратегии продавца и отношении к машине.

Внешне кузов в целом удачный, но на ряде машин из-за сквозной коррозии уже были заменены двери, крылья и даже задние арки, благо они не слишком дорого стоят.

В целом внешние дефекты при покупке – это, скорее, повод для торга и исследования истории авто, чем противопоказания к приобретению. В любом случае вторичные покраска и косметические ремонты – это реальность для автомобиля такого возраста.

Снизу

Вид снизу отрезвляет – на подъемнике машина выглядит на свой возраст. Тут можно обнаружить и очаги коррозии на днище, и отсутствующие кронштейны, и дыры в подрамниках.

Самые неприятные проблемы скрываются под тканевыми локерами задних арок. Серьезная коррозия почти наверняка присутствует в местах сварки, рядом со шпильками, и распространяется по поверхностям, которые контактируют с локером. Своевременные установка пластиковых локеров и антикоррозийная обработка ситуацию могли исправить, но большая часть владельцев про них даже не думала. А нанесенный поверх ржавчины битумный «антикор» – это, скорее, правило, чем исключение. Поэтому при покупке советую не лениться и попытаться понять, насколько хорошо ухаживали за кузовом там, где проблемы не видны.

Серьезные последствия внедорожных подвигов встречаются крайне редко. Обычно героические покатушки заканчиваются сломанными бамперами, смятыми бачками омывателя, бензобаками и сорванными угловыми передачами в трансмиссии, поэтому большая часть владельцев Highlander ездит на своих автомобилях исключительно по асфальту. Осмотреть днище на предмет наличия грязи в полостях и травы, намотанной на кардан, не помешает, но шансы найти неприятности такого рода минимальны.

В моторном отсеке обратите внимание на состояние швов чашек и передние части лонжеронов: попадаются машины с проблемами ЛКП в этих местах. Увидеть ржавчину можно и под рукояткой открытия бака в салоне: из-за попадания влаги и мусора страдает ее кронштейн и участок днища под ней.

Оборудование кузова

С точки зрения оснащения кузова тут царит настоящее императорское качество. Все сделано просто, может, даже дубово, но и ломается оно лишь при грубых воздействиях и при большом пробеге. Конечно, со временем и фары пескоструятся, и радиаторная решетка облезает, и линзы выгорают, и петли проседают, и ограничители дверей ломаются, и противотуманки выгорают, но это все мелочи, и в целом с этой точки зрения машина беспокоит редко. Больше хлопот создают себе владельцы сами своим вечным желанием поставить рестайлинговые фонари и бамперы, найти хром получше и колеса побольше.

Почти нет поломок замков, стеклоподъемников и ручек. Чаще других выходит из строя разве что механизм открывания задней двери.

Салон

Салон с виду шикарен, но в отношении тактильного качества и износостойкости дермантина он шикарен чуть менее. Так что накидки на сиденьях и перешитые рули – скорее правило, чем исключение. Но это не проблема. Очень неплохой винил ручек и обшивок дверей, мягкая, но немного гулкая передняя панель с очень выразительным дизайном смотрятся, конечно, проще, чем салоны европейского премиума тех лет, но зато радуют выверенной эргономикой и ощущением «настоящести».

Основные беды – это устаревшая мультимедийная система, слабые боковины и обшивка передних кресел и мелкие «сверчки» вроде назойливого стука подлокотника, которые свойственны этому большому автомобилю. У ряда владельцев есть проблемы с износом серого пластика, который используется на блоке климат-контроля, на панели АКП, на центральной консоли и в некоторых других местах. Он протирается, на нем образуются темные проплешины. Но сейчас это устраняется либо заменой на оригинальные «бэушные» детали, либо на новые китайские. Качество таких элементов достаточно высокое, чтобы не переживать за дальнейшую судьбу салона.

Сзади семейная машина выполнена не просто надежной, а неубиваемой. Если не боитесь коррозии кузова, то кожаный салон можно помыть из шланга.

Климатика в машине сложная: до рестайлинга вторая печка была опцией, после него стала стандартным оснащением всех комплектаций. И именно усложнение разводки системы отопления и кондиционирования порождает довольно большое число проблем. А еще моторы 2GR имеют дурную привычку пропускать в антифриз масло, что приводит к загрязнению радиаторов отопителя. Проблема не слишком частая, но все же повторяющаяся. Иногда подводит сам блок климат-контроля, но он стоит копейки, меняется без привязки, и вопрос не стоит выеденного яйца. А вот диагностика системы кондиционирования на машине возрастом 10-13 лет иногда превращается в увлекательный квест. Да еще и ее новые трубки стоят крайне негуманно. Выбор «бэушных» есть в основном в восточных регионах, а вот на северо-западе в наличии вы их точно не найдете. Поэтому при выборе машины нужно обязательно убедиться в том, что все печки и кондиционеры работают.

Электрика

Электрическая часть тоже радует беспроблемностью. Отдельные датчики, клокспринг (подрулевой шлейф) и подсветка номеров страдают соразмерно возрасту, причем датчики ABS сзади выходят из строя слишком уж часто. Понемногу появляются проблемы с генераторами, все чаще подходит к концу ресурс обгонных муфт, натяжителей ремней, реле-регуляторов. Основные блоки управления и жгуты пока не подводят – это все же Toyota, и они, наверное, должны пережить саму машину.

Промежуточный итог

На первый взгляд, Toyota Highlander кажется симпатичной и очень долгоиграющей машиной. На самом деле все не так однозначно, но об этом мы поговорим во второй части обзора, где расскажем о ходовой части, моторах и коробках передач этого кроссовера.