Повреждение авто газонокосильщиком: как получить компенсацию, если нет КАСКО.

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По данным 110km.ru, С приходом тепла автовладельцы по всей России всё чаще обнаруживают на своих машинах свежие сколы, царапины или даже разбитые стёкла. И виной тому не хулиганы и не неаккуратные соседи по парковке, а, казалось бы, обыденная процедура – покос травы. Камни, вылетающие из-под триммера или газонокосилки, способны нанести серьёзный ущерб буквально за секунду, а счёт за ремонт может пойти на десятки тысяч рублей. Особенно остро эта проблема стоит в жилых дворах и на придомовых парковках, где автомобили часто стоят вплотную к зелёным зонам.

Управляющие компании по закону обязаны предупреждать жильцов о предстоящих работах, использовать защитные экраны на косилках и нанимать квалифицированный персонал. Однако на деле эти требования сплошь и рядом игнорируются. К покосу нередко привлекают временных рабочих без опыта, что в итоге и приводит к порче чужого имущества. В итоге пострадавший водитель остаётся один на один с проблемой и вынужден искать пути решения самостоятельно.

Многие наивно полагают, что за ремонт заплатит страховая, но с ОСАГО тут ничего не выйдет. Этот полис покрывает исключительно ущерб при дорожно-транспортном происшествии. Газонокосильщик участником движения не является, а закон об обязательном страховании ответственности коммунальщиков пока не принят (соответствующий законопроект, к слову, отклонили). Так что рассчитывать на выплату по «автогражданке» не стоит.

Другое дело – полис КАСКО с опцией защиты от действий третьих лиц. При таком раскладе страховая возьмёт на себя ремонт, а потом сама будет требовать деньги с виновной компании. Но если каско у вас нет, придётся действовать по полной: фиксировать повреждения, вызывать полицию, заказывать независимую экспертизу и писать претензию в адрес организации, отвечающей за покос травы. Если ответа нет или он отрицательный – прямая дорога в суд.

Судебная практика по таким делам довольно устойчивая. Судьи почти всегда становятся на сторону потерпевшего и обязывают коммунальные службы возместить не только сам ущерб, но и сопутствующие расходы: на экспертизу, услуги юриста и госпошлину. Главное – не тянуть с оформлением. В идеале сразу после обнаружения повреждений нужно сделать фото, вызвать наряд полиции и собрать контакты возможных свидетелей.

Независимая оценка ущерба – ваш главный козырь. Только она позволит объективно определить сумму, которую вы вправе требовать. После получения заключения направляйте досудебную претензию. Если виновная сторона отказывается платить добровольно, смело идите в суд. Грамотно собранная доказательная база практически гарантирует положительное решение.

Не стоит смиряться с повреждением машины из-за халатности коммунальщиков. Оперативность, грамотная фиксация и настойчивость в переговорах часто приносят результат. Помните: ваши права защищены, и бояться суда не нужно – практика последних лет показывает, что автовладельцы вполне могут добиться справедливой компенсации.

О том, как уберечь автомобиль от непредвиденных повреждений, «За рулем» уже рассказывал.