Названы типичные поломки в китайских машинах

Россиянам назвали типичные поломки в китайских машинах. В первую очередь выходят из строя электронные компоненты: сбои дают мультимедийные комплексы, электронные блоки управления двигателем, датчики и системы помощи водителю. Подвеска страдает из-за плохих дорог, а турбированные двигатели проявляют склонность к перегреву и ускоренному износу, заявил в интервью «Автостату» операционный директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

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Он также отметил жалобы владельцев на автоматические коробки передач и вариаторы, отличающиеся повышенной чувствительностью к качеству сервисного обслуживания.

По словам заместителя генерального директора по VIP-направлению группы компаний «Автодом» Романа Тимашова, говорить о главных уязвимостях китайских автомобилей нужно все-таки в контексте конкретной марки. Среди типичных проблем он выделил недостаточно выносливую ходовую часть, шаровые опоры, сайлентблоки, невысокое качество отделочных материалов, слабое лакокрасочное покрытие и хромирование, а также низкую стойкость кузова к коррозии.

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов пояснил, что крупные китайские производители, укрепившиеся на авторынке России, поставляют специально доработанные модификации. Специалисты усиливают климатический пакет, адаптируют подвеску под разбитое покрытие, корректируют настройки электронного блока управления под местное топливо. Многие популярные модели и вовсе локализованы.

Ранее российский владелец Rolls-Royce Cullinan 2023 года пожаловался на многочисленные недостатки очень дорогого кроссовера.