Эксперты назвали случаи, когда гибрид невыгоднее обычного авто

Покупка гибридного автомобиля не всегда оправдана с финансовой точки зрения: в ряде случаев она может не привести к ожидаемой экономии, а иногда даже оказаться менее выгодной, чем приобретение обычной машины с ДВС. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав market условия. В частности, они отметили, что при небольших ежегодных пробегах разница в расходе топлива между гибридом и традиционным авто нивелируется, а переплата за более сложную силовую установку не окупается. Кроме того, стоимость обслуживания таких автомобилей зачастую выше из-за необходимости ухода за тяговой батареей и электромотором.

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Специалисты также рекомендуют воздержаться от покупки гибрида тем, кто планирует эксплуатировать машину менее трёх-пяти лет: за этот срок доплата обычно не успевает компенсироваться экономией топлива. Ещё один важный нюанс касается климата — в регионах с суровыми зимами эффективность гибридной системы снижается, что также сказывается на выгоде. Наконец, эксперты советуют тщательно просчитывать бюджет с учётом всех скрытых расходов, прежде чем принимать решение о приобретении такого транспортного средства.