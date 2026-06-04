"Туда и дорога". Президент АвтоВАЗа об уходе китайских марок из РФ

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов оценил уход некоторых китайских марок с российского авторынка.

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"Уходят? Значит, туда и дорога. Что будет дальше? Поживем - увидим", - рассказал топ-менеджер в интервью "Российской газете".

Напомним, ушла из России марка Kaiyi. С начала 2026 года нашу страну также покинули кроссоверы Chery Tiggo 4, Bestune Т77, BAIC X35, BAIC X7, GAC GS3, Jetour X50 и X70.

Ранее президент АвтоВАЗа рассказал "РГ", от чего зависят цены на Lada Azimut.