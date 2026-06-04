Названы самые недооцененные «китайцы» с пробегом

Эксперт Титов назвал 8 недооцененных подержанных китайских автомобилей.

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Рынок подержанных машин полон сюрпризов, и далеко не все адекватно отражает реальную ценность. По мнению специалистов, некоторые модели продаются откровенно дешевле, чем должны, – причем это не старые «пенсионерские» авто, а вполне свежие экземпляры. Замгендиректора по направлению машин с пробегом группы «Авилон» Роман Титов назвал конкретные варианты, на которые стоит обратить внимание, если хочется сэкономить без ущерба для качества.

В списке недооцененных, как ни странно, оказались популярные китайские модели. Речь идет о Haval Jolion и F7, Geely Coolray и Atlas Pro, а также Chery Tiggo 4 Pro и 7 Pro. Плюс к этому – премиальные Exeed TXL и RX. Эксперт подчеркивает: особенно выигрышно такие машины смотрятся, если продаются у официального дилера, с прозрачной историей обслуживания и остатком заводской гарантии. Дело в психологическом дисконте – многие по инерции настороженно относятся к «китайцам», хотя за последние годы и качество сборки, и технологии, и сеть сервисов шагнули далеко вперед.

Интересно, что эксперт выделил и обратную сторону медали – переоцененные варианты. По его словам, ценник на отдельные Тойоты (Land Cruiser, Prado, Camry), Лексусы, Хендай Солярис или Киа Рио нередко формируется за счет громкого имени, а не реального состояния. Особенно если у машины нет внятной сервисной книжки. Сюда же относятся некоторые Mercedes-Benz, BMW и Range Rover с туманной историей ремонта.

Кстати, если китайский автопром вас все-таки не привлекает, есть и другие варианты. Титов советует присмотреться к Volvo, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Renault Duster, Arkana и Kaptur. В их цене, как правило, нет значительной наценки за бренд, при этом они дают хороший ресурс, предсказуемые расходы и прозрачную историю обслуживания.

«За рулем» ранее рассказал о выгодных предложениях на вторичном рынке.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.