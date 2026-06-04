Не надо тратить миллионы: названы десять авто до 350 тысяч рублей

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Купить нормальную машину по цене до 350 тысяч рублей – миф или реальность? Неужели многие семьи, студенты и начинающие водители с ограниченным бюджетом не могут себе позволить автомобиль? Специалисты онлайн-агрегатора объявлений «Автокод Поиск» решили проверить, какие варианты доступны россиянам с бюджетом до 350 тысяч рублей в июне 2026 года.

Для исследования были заданы следующие параметры поиска:

Стоимость автомобиля – до 350 тысяч рублей;Пробег – до 300 тысяч км;Год выпуска – не ранее 2008 г.;Не аварийный, т. е. можно сесть и поехать.

В выборку вошли объявления с площадок «Авто.ру», «Авито Авто», «Дром», «Автокод Объявления» и «Юла», собранные в одном месте в агрегаторе «Автокод Поиск» в июне 2026 года.

Результат оказался неожиданным: по заданным критериям на рынке нашлось 98 240 актуальных предложений. Это показывает, что даже при весьма ограниченном бюджете покупатель может подобрать простой автомобиль для ежедневной эксплуатации.

Топ-10 авто в бюджете до 350 тысяч рублей

По данным «Автокод Поиск», наиболее распространенными моделями в данной ценовой категории стали:

Суммарно на эти десять моделей приходится более половины всех объявлений в рассматриваемом сегменте.

Лидирующие позиции занимают отечественные автомобили семейства Lada. Среди иномарок наиболее распространены Daewoo Nexia, Renault Logan, Daewoo Matiz и Chevrolet Lacetti – модели, давно заслужившие репутацию недорогих и неприхотливых автомобилей.

Эксперт-автоподборщик Игорь Шагапов отмечает, что даже в бюджете до 350 тысяч рублей сегодня можно найти приемлемый автомобиль, однако выбирать его необходимо особенно внимательно:

– При таком бюджете ключевое значение имеет не марка автомобиля, а его техническое состояние и юридическая чистота. Стоит избегать машин после серьезных аварий и с запретом на регистрацию в ГИБДД. А вот на сколы, царапины, потертый руль и сиденья можно не обращать внимание, – считает эксперт. – К покупке я бы рекомендовал в первую очередь Renault Logan, Lada Granta, Kalina и Priora последних лет выпуска. Эти автомобили отличаются простой конструкцией, недорогим обслуживанием и хорошей доступностью запчастей.

Исследование «Автокод Поиск» показывает, что рынок доступных автомобилей в России по-прежнему остается достаточно широким. Несмотря на общий рост цен, покупатели с бюджетом до 350 тысяч рублей могут выбирать почти из 100 тысяч предложений по всей стране.

«Автокод Поиск» – это онлайн-агрегатор автомобильных досок объявлений. Показывает все предложения с крупнейших классифайдов: «Авто.ру», «Авито Авто», «Дром», «Автокод Объявления» и «Юла». Пользователи сервиса могут создавать неограниченное количество поисковых запросов и получать уведомления о новых объявлениях. Демо-доступ бесплатно.

«Автокод Поиск» – часть экосистемы «Автокод», которая помогает в поиске и комплексной проверке авто, подборе автокредита, выборе ОСАГО и каско, а также предоставляет выездную диагностику.

Автор: Надежда Анучина