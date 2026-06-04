Какие машины лучше не использовать для буксировки прицепа, чтобы не убить коробку
Прицеп может серьезно повредить коробку передач автомобиля, если неправильно выбрать машину для его буксировки. Некоторые транспортные средства, такие как компактные легковушки и старые модели с автоматической трансмиссией, особенно уязвимы к нагрузкам. Эксперты рекомендуют избегать использования автомобилей с малым объемом двигателя и слабой системой охлаждения. Это может привести к перегреву и быстрому износу. Об этом сообщает издание speedme.ru.
Среди машин, которые не рекомендуется использовать для буксировки, значатся малолитражки и хэтчбеки бюджетного сегмента. Их коробки передач не рассчитаны на дополнительные нагрузки. Владельцам не стоит рисковать, если в характеристиках авто отсутствуют указания на допустимую массу прицепа.
При выборе подходящего транспортного средства важно учитывать не только мощность мотора, но и тип коробки. Вариатор и робот чаще выходят из строя при буксировке. Для таких задач лучше подходят автомобили с мощным двигателем и классическим гидротрансформатором.