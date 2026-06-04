Какие машины лучше не использовать для буксировки прицепа

Прицеп может серьезно повредить коробку передач автомобиля, если неправильно выбрать машину для его буксировки. Некоторые транспортные средства, такие как компактные легковушки и старые модели с автоматической трансмиссией, особенно уязвимы к нагрузкам. Эксперты рекомендуют избегать использования автомобилей с малым объемом двигателя и слабой системой охлаждения. Это может привести к перегреву и быстрому износу. Об этом сообщает издание speedme.ru.

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Среди машин, которые не рекомендуется использовать для буксировки, значатся малолитражки и хэтчбеки бюджетного сегмента. Их коробки передач не рассчитаны на дополнительные нагрузки. Владельцам не стоит рисковать, если в характеристиках авто отсутствуют указания на допустимую массу прицепа.

При выборе подходящего транспортного средства важно учитывать не только мощность мотора, но и тип коробки. Вариатор и робот чаще выходят из строя при буксировке. Для таких задач лучше подходят автомобили с мощным двигателем и классическим гидротрансформатором.