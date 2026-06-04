От Duster до Haval: какие кроссоверы завоевывают вторичный рынок России

Лидеры роста среди б/у авто — сплошь паркетники и рамные проходимцы. Renault Duster показал взрывные +60,4% интереса. Чуть отстают Nissan Qashqai (+51,1%) и X-Trail (+49%). Volkswagen Tiguan прибавил 45,2%, Kia Sportage — 38,6%. Абсолютный рекордсмен по динамике среди марок — китайский Haval. Спрос на эту марку в «серой» зоне вырос на 54,6%. А конкретные модели F7 и Jolion и вовсе рвут чарты.

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Директор «Авито Авто» Андрей Ковалев связывает всплеск с общим изменением предпочтений. Покупатели пересаживаются на высокий клиренс и вместительные салоны. Этому способствует и состояние наших дорог, и желание иметь универсальный автомобиль на все случаи жизни. При этом цены на новые кроссоверы кусаются — в среднем 3,5 млн рублей.

Вот тут и выходит на сцену вторичка. Подержанный «китаец» или возрастной Renault Duster обходятся почти втрое дешевле. При этом покупатели получают тот же высокий кузов и проходимость. Неудивительно, что спрос на SUV рванул вверх. Рынок б/у машин на глазах превращается в битву за доступный внедорожник. И пока китайские новинки дорожают, их прошлогодние собратья уверенно набирают обороты на «сером» рынке.

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