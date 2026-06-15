Обзор смартфона Infinix Smart 20: когда каждые 500 рублей решают

Компания Infinix выпустила на российский рынок смартфон Smart 20. Это модель из самого жесткого в плане конкуренции ультрабюджетного сегмента, где производителям приходится особенно аккуратно считать и взвешивать каждую характеристику.

У флагманов все в целом в этом отношении всегда проще: у всех топовые процессоры, качественные экраны с быстрой герцовкой, мощные зарядки, набор внушительных камер и дорогущие материалы. Соперничество чаще идет вокруг премиальных деталей, качества съемки с подсчетом четких и смазанных пикселей, нейросетевых приколов и каких-нибудь уникальных опций, которые должны выделить аппарат среди других "элитных" прямоугольников.

В эконом-диапазоне ситуация кардинально иная - шаг даже в 500 рублей может заметно изменить набор характеристик и стать определяющим преимуществом. Положили NFC - уже сильный аргумент. Поставили экран с повышенной частотой обновления - еще один. Сэкономили на зарядке или камере - пользователь это тоже быстро почувствует.

Мы протестировали Infinix Smart 20 и расскажем, удалось ли производителю сделать эти маленькие, но важные шаги в правильную сторону.

Содержание:

Позиционирование и ценаДизайн и экранПроизводительность и автономностьКамера и ПОВердикт

Позиционирование и цена

На маркетплейсах цена Infinix Smart 20 начинается с 9 тысяч рублей. По большому счету, это уже нижняя граница для официально представленных на российском рынке брендов. Ниже начинаются либо совсем компромиссные аппараты, либо устройства с "полуподвальным" происхождением, либо предложения, к которым лучше заранее относиться с осторожностью и не дотрагиваться даже пятиметровой палкой.

На первый взгляд Smart 20 может показаться братом-близнецом TECNO Spark Go 3. В этом нет ничего удивительного: оба относятся к холдингу Transsion, а потому иногда играют на одном поле и используют схожий набор решений. Различий между ними не так много, и часть действительно минорная - толщина корпуса, нюансы камер, проценты емкости батареи и другие детали от мира спецификаций.

Но главное преимущество Infinix Smart 20 перед родственником по холдингу - наличие NFC-чипа. В ультрабюджетном сегменте это все еще не вещь по умолчанию, а вполне рабочий аргумент в пользу конкретной модели. Особенно если смартфон покупается не как запасная звонилка для ящика стола и не как аппарат на барную стойку в ресторан для приема заказов и бронирования столиков, а как основной повседневный гаджет.

Дизайн и экран

Внешне Infinix Smart 20 получился, если позволите, по-молодежному прикольным. Выпускается в трех цветах: голубом, черном и сером, который официально обозначен как "Титановый". У нас на тесте оказался голубой вариант, и именно он выглядит наиболее выигрышно. Цвет насыщенный, но не кричащий, а на солнце задняя крышка приятно играет оттенками.

Грани у корпуса почти плоские, с минимальным скруглением. Благодаря этому аппарат лучше цепляется за ладонь и не пытается выскользнуть при каждом неосторожном движении, что важно для большого смартфона с экраном почти на 6,8 дюйма.

Блок камер оформлен интересно. На первый взгляд кажется, что дизайнеры снова смотрели в сторону iPhone, но при ближайшем рассмотрении видно, что визуальный объем создается не отдельными массивными кольцами, а 3D-эффектом глянцевого покрытия. Решение простое, но работает.

Правда, это покрытие быстро собирает отпечатки пальцев и пыль, а еще заметно гуляет, если надавить на него пальцем. В остальной части корпуса пластик уже более твердый, поэтому ощущения полной игрушечности нет.

Для своего класса набор физических элементов нормальный. Есть порт USB Type-C, лоток для пары SIM и карты памяти, а также 3,5-мм разъем под проводные наушники.

Последний в бюджетниках все еще уместен: далеко не все пользователи хотят сразу переходить на Bluetooth-гарнитуры, особенно если сам смартфон покупается с максимальной экономией.

Отдельно заявлена защита IP64 от пыли и брызг, а также устойчивость к падениям с высоты до 1,5 метра. Понятно, что ронять смартфон на бетон ради проверки не стоит, но для ультрабюджетной модели даже такая базовая страховка выглядит лучше, чем ничего.

Экран у Infinix Smart 20 - 6,78-дюймовая IPS-панель с разрешением HD+ 720 на 1576 пикселей, пиковой яркостью до 700 нит и частотой обновления до 120 Гц. Разрешение для такой диагонали, конечно, не рекордное: если всматриваться, "рыхлость" картинки заметить можно. Но в реальном сценарии "мессенджеры - браузер - видео - навигатор" дисплей выглядит нормально.

Главная фишка здесь именно 120 Гц. В ультрабюджетном сегменте повышенная частота обновления все еще не стала стандартом, поэтому интерфейс воспринимается бодрее, чем можно было бы ожидать от смартфона за такие деньги. Чуда это не делает, но визуальной плавности действительно добавляет.

Производительность и автономность

За производительность отвечает MediaTek Helio G81 Ultimate. Смартфон выпускается в версиях с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ. Используются память LPDDR4X и накопитель eMMC, также поддерживаются карты памяти объемом до 2 ТБ.

От железа такого уровня не стоит ждать подвигов. Это не смартфон для тяжелых игр, монтажа видео и постоянного переключения между десятком приложений. Его задача проще: звонки, мессенджеры, банковские приложения, браузер, музыка, карты и легкие игры. С этим набором Smart 20 справляется нормально, если не требовать от него поведения аппарата за 30-40 тысяч рублей.

Обычно ультрабюджетники - это вотчина процессоров Unisoc. При этом к самим Unisoc сегодня уже не стоит относиться как к синониму чего-то страшного: китайские производители научились делать стабильные решения для массового сегмента. Но в Smart 20 используется чип MediaTek, и это тоже понятная ставка на базовую, предсказуемую производительность.

В игры поиграть можно, но с правильными ожиданиями. Простые аркады, головоломки и условный Subway Surfers на низких настройках - это реальный сценарий. На Genshin Impact и прочие Honkai: Star Rail лучше даже не замахиваться. Даже если что-то подобное получится завести, ничего, кроме просадок, долгих загрузок и борьбы за каждый кадр, выжать из аппарата не удастся.

Зато автономность смартфона с натяжкой можно отнести к плюсам. Внутри аккумулятор на 5200 мАч. Для HD+ экрана, IPS-матрицы и чипа начального уровня это хороший запас. При умеренной нагрузке смартфон вполне может жить больше одного рабочего дня, а в режиме "звонки, мессенджеры и немного видео" - растянуться даже на полтора.

С зарядкой ситуация менее радостная. Максимально поддерживается 15 Вт, и это даже не 18 Вт, которые уже давно воспринимаются как минимально приличный уровень. На фоне современных смартфонов, где производители соревнуются в скоростях восполнения энергии, такая батарея будет заряжаться по ощущениям целую вечность. Самый вероятный сценарий - просто ставить на зарядку на ночь.

Камера и ПО

Основная камера у Infinix Smart 20 имеет разрешение 8 Мп. Она выдает ровно ту картинку, которую может выдавать 8-мегапиксельный модуль в ультрабюджетном смартфоне в 2026 году.

На улице при хорошем освещении снимки получаются более-менее рабочими. Можно сфотографировать документ, объявление, товар на полке, ребенка на площадке или кота у окна - и потом без очков понять, что именно было в кадре. Цвета не всегда точные, детализация базовая, но для бытовых задач этого достаточно.

В помещении, вечером или при сложном свете все ожидаемо становится хуже. Картинка быстро смазывается, появляются шумы, мелкие детали превращаются в кашу из артефактов. Это не недостаток конкретно Smart 20, а физика бюджетной мобильной фотографии: маленький сенсор, простая оптика и ограниченные вычислительные возможности не могут обмануть темноту.

Частично ситуацию вытягивают алгоритмы обработки. В прошивке есть Infinix AI - фирменный ИИ-ассистент, который не требует отдельной платной подписки. Для эконом-сегмента это тоже важная деталь: покупатель смартфона за минимальные деньги не рассчитывает после первого включения узнать, что часть функций спрятана за пэйволом.

Отдельно стоит сказать про UltraLink. Это технология связи вне зоны действия мобильной сети. Она работает между устройствами холдинга Transsion и позволяет смартфонам связываться между собой через Bluetooth и Wi-Fi Direct. По сути, получается что-то вроде рации или walkie-talkie.

Заявленный радиус - до 1 км. Разумеется, к этой цифре лучше относиться как к лабораторному максимуму в идеальных условиях, а не как к гарантированному сценарию в реальной жизни. На практике рабочая дистанция скорее будет находиться примерно в районе 100 метров и зависеть от стен, перекрытий и помех.

Тем не менее сама функция небесполезная. UltraLink может пригодиться для внутренней связи в офисе, куда плохо проходит сигнал операторов, или на дачном участке, где еще не развернуто покрытие мобильных сетей. Это не замена полноценной связи, но приятный аварийный инструмент, который в смартфоне за такие деньги выглядит неожиданно уместно.

Вердикт

Infinix Smart 20 - это не смартфон, который пытается прыгнуть выше головы и притвориться среднебюджетником. Он честно играет на своем поле: большой экран, 120 Гц, емкий аккумулятор, NFC, разъем для наушников, поддержка карт памяти, защита IP64 и внезапный бонус в виде UltraLink.

Компромиссы тоже очевидны. Камера совсем базовая, зарядка улиточно-медленная, разрешение экрана невысокое, а производительность рассчитана на спокойные повседневные задачи, а не на тяжелые игры и многозадачность без ограничений.

Но в ультрабюджетном сегменте вопрос обычно звучит не "почему здесь нет всего", а "на чем именно сэкономили и можно ли с этим жить". В случае Smart 20 ответ скорее положительный. За минимальные деньги получается вменяемое рабочее устройство от проверенного бренда - без претензии на роскошь, но с набором функций, который закрывает основные потребности массового пользователя.

Такой смартфон можно рассматривать как первый аппарат для школьника, запасной девайс, рабочую трубку, телефон для пожилого родственника или просто максимально недорогой вариант "чтобы все нужное было". И в этой роли Infinix Smart 20 выглядит вполне убедительно.