Яков Якубович: Допуск мотоциклов на выделенки — вопрос системной безопасности.

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Спор о том, пускать ли мотоциклистов на полосы для автобусов, только на первый взгляд касается удобства двухколёсного транспорта. Почему за этим решением стоит куда более серьёзная дилемма, от которой зависит жизнь всех участников движения, и что опаснее — запрет или неосторожное разрешение?

Как стало известно ранее, глава российского Минфина Силуанов поддержал инициативу о предоставлении мотоциклистам права использовать выделенные полосы, предназначенные для общественного транспорта. В комментарии RuNews24.ru эксперт по социально-экономической безопасности Яков Якубович отметил что на первый взгляд, цель предоставления мотоциклистам права ездить по выделенным полосам для общественного транспорта — повышение удобства для двухколёсного транспорта. Однако корень проблемы глубже — это архаичная организация движения в городах. Сейчас движение мотоциклистов между рядами находится в «серой зоне»: массово практикуется, но не урегулировано и крайне опасно из-за неожиданных перестроений автомобилей. Разрешение на использование выделенной полосы легализует для мотоциклов способ движения быстрее общего потока, уводя их из слепых зон между автомобилями в более предсказуемое пространство. Кроме того, во многих городах выделенные полосы загружены не полностью, а мотоцикл — компактное транспортное средство, которое может использовать это пространство, не создавая задержек для автобусов.

«Однако существуют потенциальные конфликты с другими участниками движения. Автобусы — медленный габаритный транспорт с частыми остановками. При подъезде к остановке мотоциклист должен либо ждать за автобусом, теряя смысл использования полосы, либо объезжать его слева с выездом на соседнюю полосу, что создаёт аварийные ситуации. Выделенные трамвайные пути также могут стать местом для движения мотоциклистов, но рельсы представляют опасность из-за скользкости».

Выделенные полосы часто проходят вдоль тротуаров, что повышает риски на пешеходных переходах. Водители автомобилей часто ревностно относятся к мотоциклистам, и хотя их уход на выделенную полосу может снизить напряжённость в общем потоке, фраза «им можно, а нам нельзя» способна наоборот повысить раздражение. Особый случай — велосипедисты, которые сейчас являются полноправными участниками движения по выделенным полосам. Мотоцикл — это быстро, громко и порой страшно, активное маневрирование сбивает с толку и нервирует.

«Влияние на безопасность — вопрос амбивалентный. Убрав мотоциклистов из межрядья, мы ликвидируем один из самых опасных видов взаимодействия на дороге. Это главный аргумент «за». Однако возникает риск нового типа дорожно-транспортных происшествий: наезд на остановившийся автобус, на пешехода у остановки, столкновение при объезде автобуса или конфликт с автомобилем, поворачивающим направо через полосу. Кроме того, субъективно более безопасная и быстрая полоса может провоцировать мотоциклистов на превышение скорости, что сведёт на нет выигрыш в безопасности».

Выбор в жёсткой постановке — между удобством для мотоциклистов и безопасностью для остальных — является ложной дилеммой. Цель транспортной политики — повышение общего уровня безопасности системы. Предоставление мотоциклам права ездить по выделенным полосам — это вопрос системной безопасности, которую можно и нужно обеспечить. Прямой, безоговорочный допуск без подготовки опасен, но и запрет, загоняющий мотоциклистов в серую зону межрядья, опасен ещё больше.