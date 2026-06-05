Владелец назвал многочисленные недочеты китайского кроссовера GAC

Владелец GAC GS8 второго поколения 2024 года Александр поделился опытом эксплуатации автомобиля на портале Auto.ru. В своем отзыве он отметил, что машина справляется с основной задачей — перевозкой семьи, — но за 4,5 миллиона рублей список недочетов оказался внушительным.

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Первым делом он отметил несогласованную работу двигателя и коробки передач. Российская прошивка мотора дефорсирована до 231 лошадиной силы (в Китае агрегат выдает 252 силы), и, как утверждает владелец, электроника излишне «душит» тягу при ускорениях. При попытке резко ускориться (при обгоне) машина реагирует рывками, с запозданием переходит на пониженную передачу и с третьего раза выходит на нормальный разгон. На трассе такое поведение пугает, особенно когда на встречной полосе появляется грузовик.

«Если одной фразой, то его просто нет», — написал автомобилист про климат-контроль. По его словам, система ориентируется только на температуру за бортом и заданное на дисплее значение. Если на улице плюс 30, а выбрано плюс 20, она бесконечно дует ледяным воздухом на максимальной скорости. «Зимой все окна потеют, обдув настроен максимально некорректно. Почему китайцы, имея такие технологические возможности, не могут сделать нормальный климат в машине, не понимаю», — недоумевает Александр.

Электронные ассистенты — адаптивный круиз и система удержания в полосе — работают «максимально по-китайски». Пользоваться ими, по признанию мужчины, «просто страшно». Функция автоматического удержания AutoHold при каждом старте срабатывает с резким рывком, будто колодки прикипели к дискам.

Матричные фары с адаптивным переключением света также подверглись критике: работают некорректно и светят слабо. На неосвещенной трассе, где мало светоотражающих элементов, дальше 100 метров дороги не видно. «Пассажирское сиденье впереди не имеет регулировки по высоте и расположено очень высоко; в поездках на дальние расстояния это очень неудобно», — продолжает автовладелец.

Отдельно Александр остановился на расходе топлива. Бортовой компьютер стабильно показывает около 10,5 литра на 100 километров — заявленный паспортный показатель. Но фактические замеры в разных режимах показали, что реальный аппетит на 30 процентов выше. При полном баке дисплей обещает 700 километров пробега, но в действительности топлива хватает максимум на 450.

Также автомобиль не имеет датчика уровня омывающей жидкости: о пустом бачке водитель узнает только по жужжанию насоса всухую и скрипу щеток по стеклу.

«Для меломанов: с музыкой и шумкой придется поколдовать, но это вопрос решаемый, правда, за дополнительные инвестиции в GAC», — объяснил пользователь.

Он отметил, что за десять тысяч километров пробега по гарантии уже заменили сгоревший моторчик стеклоподъемника. Гарантийная замена ожидает и моторчик печки, который «активно свистит».

Ранее владелец BMW 5-Series перечислил неприятные нюансы, выявленные в ходе эксплуатации.