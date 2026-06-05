Эксперт «За рулем» рассказал об изменениях кроссовера Haval Dargo 2026 года.

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Haval Dargo 2026 года: что изменилось?

Это уже не работяга с хмурым лицом, а скорее модный франт. Визуально Dargo стал шире и солиднее.

Обод руля потолстел, на панели приборов нарисовали и круглые шкалы. Селектор трансмиссии переродился в правый подрулевой рычажок: управление дворниками переехало налево, а свет – в меню. Привыкать будете неделю.

В 14‑дюймовом дисплее с операционкой Coffee OS появилось меню быстрого доступа, «плиточная» логика Яндекса и даже VK Видео. Теперь через Алису можно издалека голосом заводить машину и включать климат-контроль. Соединение со смартфонами беспроводное, мощность индукционной зарядки подняли до 50 Вт.

Турбомотор 2.0 тульской сборки с переходом на шестой экокласс из «тяглового вола» превратился во вполне резвого коня. Было 192 л. с. и 320 Н·м, стало 200 и 380. Разгон до «сотни» сократился с 10 до 9 секунд.

Версий 4×2 больше нет: эта ниша отдана младшему кроссоверу Haval H3.