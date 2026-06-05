Каким будет Q7 третьего поколения

На этой неделе компания Audi опубликовала первый тизер нового кроссовера Q7, что стало для нас поводом представить, как он будет выглядеть, а также оценить все основные отличия от флагманского Q9.

© Колеса.ру

Audi Q7 был впервые представлен в сентябре 2005 года на Франкфуртском автосалоне, став серийной версией концепта Audi Pukes Peak 2003 года и первым серийным кроссовером бренда. Сегодня на конвейере вторая генерация модели, которую уже можно считать долгожителем: её премьера состоялась в январе 2015 года, то есть паркетник на конвейере уже 11 лет. За этот немалый срок он прошёл через два существенных рестайлинга, последний из которых был в начале 2024 года.

Теперь же на очереди долгожданное полностью новое поколение кроссовера, и в целом благодаря многочисленным шпионским фотографиям у нас уже есть достаточно полное представление о его внешности. Третье поколение будет сделано в нынешнем стиле компании и во многом будет пересекаться с младшей моделью Q3 и флагманским Q9: здесь очень схожее оформление передней части с «двухэтажными» фарами, при этом решётка всё же меньше размером, чем у Q9, и она лишена чёрного обрамления. Судя по единственному тизеру, кроссовер всё-таки получит традиционные дверные ручки, при том что все пойманные фотошпионами прототипы обладали электронными, расположенными на подоконной линии. Сзади самым заметным отличием от модели Q9 станет расположенная на крышке багажника ниша номерного знака, фонари при этом у них могут быть идентичными.

Кроссовер третьего поколения переедет на архитектуру PPC (Premium Platform Combustion), которую ранее получили модели A5, A6 и Q5 последних генераций. Эта платформа создана для автомобилей с ДВС и гибридными силовыми установками, в том числе подключаемыми. Интерьер пока не засвечен, однако можем предположить, что во многом он будет повторять салон флагманского Q9, который был полностью раскрыт в прошлом месяце.

Премьера нового Audi Q7 ожидается уже в ближайшие месяцы. Между тем, в конце прошлого месяца на рынок вышел новый кроссовер AUDI E7X.