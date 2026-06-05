Портрет российских автомобилистов представили на ПМЭФ-2026

Порядка 53% россиян в возрасте 18-64 лет вообще не водят автомобиль, а 27% делают это каждый день. Такими сведениями поделились эксперты на сессии «Отечественный автопром: в преддверии нового рывка», состоявшейся на полях ПМЭФ-2026 5 июня.

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Согласно данным исследования, автомобиль есть в семьях как минимум двух третей россиян. При этом 16% имеют два автомобиля и больше. А 26% не имеют личного транспорта и вообще не планируют его покупать.

Среди автомобилистов достаточно много тех, кто ездит изредка или по крайней мере не круглый год. Причем таких водителей большинство: каждый день садятся за руль только 27% опрошенных.

Несмотря на большое количество женщин-автолюбительниц, мужчины за рулем встречаются чаще: в сегменте тех, кто ездит каждый день, соотношение составляет 56 на 35%, в сегменте тех, кто делает это изредка — 39 на 19%.