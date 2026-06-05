Как проехать 730 км на гибриде без остановки на заправку

Т-Банк и Esteo установили рекорд по самому протяженному автопробегу на гибридных Exlantix ET без дозаправки.

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Т-Банк Авто и премиальный бренд Esteo официально оформили сразу два достижения: самый длинный массовый заезд на гибридах без единой дозаправки признан рекордом как в России, так и среди стран БРИКС.

Мероприятие приурочили к открытию летнего фестиваля Т-Двор в Санкт-Петербурге, где Esteo выступил официальным автомобильным партнёром. Стартовала колонна 1 июня от московского офиса T-Space, а финишировала у Т-Хаба на Свердловской набережной. Дистанция в 730+ километров покорилась десяти гибридным кроссоверам Exlantix ET без остановок на подзарядку или заправку — ни капли бензина сверх бака, ни киловатта от розетки.

Рекорд зафиксировали в «Книге рекордов России», параллельно его зарегистрировал международный регистратор BRICS Record, который фиксирует выдающиеся достижения внутри объединения.

В составе экипажей ехали журналисты и блогеры, увлекающиеся технологиями, автопромом, финтехом и цифровыми сервисами. По пути они активно тестировали продуктовую линейку банка: платили через T-Pay на iPhone офлайн, заглядывали в раздел «Авто» для водителей, пользовались обновлёнными «Платежами» и смотрели, как всё это работает в боевых условиях дальней дороги.

Денис Мусиенко, генеральный директор Т-Банк Авто: