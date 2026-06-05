Как избежать покупки угнанной в Европе машины

Покупатели европейских автомобилей с пробегом, как правило, уверены, что для совершения сделки достаточно пробить его VIN-номер по всем доступным базам данных. Тем не менее, как пояснил в беседе с Quto.ru управляющий партнёр Legacy Motors Тимур Каканов, зачастую этого оказывается недостаточно, а проблемы могут возникнуть спустя несколько месяцев после постановки техники на российский учёт.

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Одной из наиболее распространённых схем является создание юридического лица, которое покупает новую машину в лизинг, причём часто такие фирмы регистрируются специально под сделку.

«После получения автомобиля он продаётся и через несколько перепродаж попадает на экспорт. В дальнейшем автомобиль оказывается в России и приобретается конечным владельцем. На этом этапе любые стандартные проверки обычно показывают, что автомобиль юридически чист: не находится в международном розыске, не имеет ограничений, все документы действительны», — отметил эксперт.

Однако спустя несколько месяцев фирма-однодневка перестаёт платить по лизингу. Кредитор сначала пытается взыскать задолженность, направляет претензии и пытается узнать причину просрочки платежей, а спустя несколько месяцев объявляет легковушку в розыск. Так она попадает в базу Интерпола.

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Даже власти признают, что зачастую установить реальную историю автомобиля невозможно, к тому же с 2022 года европейские коллеги перестали отвечать на запросы российской полиции о машинах, которые находится в международном розыске. Проверка по VIN-номеру же показывает текущее состояние, а не будущие риски, так что покупателям рекомендуют тщательно изучать историю владения и происхождение конкретного экземпляра.

«На сегодняшний день не существует базы данных, которая гарантированно позволит выявить подобную схему на раннем этапе. Поэтому ключевым фактором становится не доступ к очередному сервису проверки VIN, а прозрачность всей цепочки поставки автомобиля», — подчеркнул Каканов.

Так, покупатель должен быть первым владельцем автомобиля, нужно внимательно смотреть, каким образом он был куплен, кто осуществлял экспорт, через каких участников проходила сделка и может ли поставщик подтвердить происхождение и путь машины с момента отгрузки автосалоном. Чем больше в этой цепочке сомнительных звеньев, тем выше риск столкнуться с проблемами в будущем.

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Несмотря на то, что в России изменили законодательство и предложили разрешить эксплуатацию проблемных машин из «недружественных страны» на территории РФ, при получении дополнительной информации это не исключает прекращения регистрации транспортного средства и дальнейшего судебного разбирательства.

«Сегодня главная опасность заключается не в автомобиле, который уже числится в международном розыске — такие случаи можно выявить на этапе проверки. Гораздо опаснее автомобили, которые на момент покупки еще не имеют никаких ограничений, поскольку лизинговые платежи продолжают поступать. Именно такие машины спустя несколько месяцев могут превратиться в объект международного розыска», — подчеркнул эксперт.

На данный момент единственным эффективным методом борьбы с подобными случаями является тщательная проверка прозрачности истории машины и тщательный контроль всех этапов сделки, начиная с момента её приобретения у официального дилера.

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