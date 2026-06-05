"Автодор" будет предупреждать водителей о рисках на трассах

Госкомпания "Автодор" разрабатывает систему, которая с помощью ИИ будет выявлять нарушителей скоростного режима и уставших водителей, а затем направлять им предупреждения через приложение, СМС или звонок, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Искусственный интеллект следит за поведением водителей на дороге и идентифицирует тех, кто превышает скорость или едет очень долго без остановки на отдых. А дальше планируется персонально информировать водителя - например, через приложение, СМС или звонок", - сказали там.

В "Автодоре" также уточнили, что система работает на основе анализа паттернов движения.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.