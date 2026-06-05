Названы семь российских деталей в автомобилях Tenet калужской сборки

Губернатор Шапша назвал семь российских деталей в машинах Tenet. Отвечая на вопрос о развитии производственной площадки холдинга «АГР» в Калуге, где выпускаются автомобили Tenet, губернатор Калужской области перечислил локализованные компоненты и технологические операции. В частности, машины оснащаются российскими стеклами, выхлопными системами и топливными баками, указал он.

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«Есть определенный уровень, количество баллов, которые должны набирать автомобили для того, чтобы пользоваться господдержкой. Сварка, окраска, лобовое стекло, система ГЛОНАСС, выхлопная система, топливные баки, поршни, свечи зажигания, рули — это либо уже сделано, либо на финальной стадии», — сказал Шапша в интервью «Газете.Ru».

Губернатор также добавил, что совместно с китайским партнерами из компании Defetoo в Калуге удалось восстановить работу завода по производству двигателей. Он уточнил, что на предприятии холдинга «АГР» в Калуге выпускаются кроссоверы Tenet четырех моделей — Т4, T4L, Т7, Т8 и выразил уверенность, что в планах компании выпуск ряда других востребованных моделей.

Ранее стало известно, что на калужских автозаводах появятся антропоморфные роботы.