Названы семь российских деталей в автомобилях Tenet калужской сборки
Губернатор Шапша назвал семь российских деталей в машинах Tenet. Отвечая на вопрос о развитии производственной площадки холдинга «АГР» в Калуге, где выпускаются автомобили Tenet, губернатор Калужской области перечислил локализованные компоненты и технологические операции. В частности, машины оснащаются российскими стеклами, выхлопными системами и топливными баками, указал он.
«Есть определенный уровень, количество баллов, которые должны набирать автомобили для того, чтобы пользоваться господдержкой. Сварка, окраска, лобовое стекло, система ГЛОНАСС, выхлопная система, топливные баки, поршни, свечи зажигания, рули — это либо уже сделано, либо на финальной стадии», — сказал Шапша в интервью «Газете.Ru».
Губернатор также добавил, что совместно с китайским партнерами из компании Defetoo в Калуге удалось восстановить работу завода по производству двигателей. Он уточнил, что на предприятии холдинга «АГР» в Калуге выпускаются кроссоверы Tenet четырех моделей — Т4, T4L, Т7, Т8 и выразил уверенность, что в планах компании выпуск ряда других востребованных моделей.
Ранее стало известно, что на калужских автозаводах появятся антропоморфные роботы.