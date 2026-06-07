В Севастополе ввели электронную очередь на АЗС

Власти Севастополя разработали систему электронной очереди для получения топлива на АЗС. Жителям выдадут QR-код, с помощью которого можно будет заправить 20 литров один раз в неделю.

Система распределения топлива заработала накануне вечером. За первые часы люди разобрали все доступные электронные талоны. Они должны снова появиться через сутки.

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, электронная очередь позволит обеспечить справедливый доступ к горючему для всех жителей. Первое время она будет действовать только на одной сети заправок, машины обладателей электронных талонов будут заправлять с 9 утра до 9 вечера.

QR-код привязан к номеру машины. На этом автомобиле водитель может заправиться по QR-коду в течение трех дней с момента его получения. После заправки новый код выдадут только через неделю.

На АЗС Севастополя по-прежнему сохраняется приоритет для заправки автомобилей экстренных и коммунальных служб, общественного транспорта и других организаций. Оставшийся после них объем топлива будут распределять между жителями по электронной очереди.

Власти города также сделали карту наличия топлива. Согласно ей, сегодня для заправки по QR-кодам доступны бензин АИ-92 и АИ-95, а на отдельных АЗС - газ и дизельное топливо.

Также разрешено заправить топливо в канистру, но нужно взять с собой оригинал СТС.

Электронный талон можно получить в боте в мессенджере Макс. QR-код нужно сохранить на мобильном телефоне и затем показать контролеру на АЗС, который отметит факт заправки в системе.

Напомним, в Севастополе с 22 мая ограничили продажу бензина - не более 20 литров в руки. С 4 июня топливо не поступает в свободную продажу.