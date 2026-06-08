Можно ли включать кондиционер сразу после запуска двигателя

Вопреки распространенному мнению, включать кондиционер в машине можно сразу после запуска двигателя — никакого вреда для автомобиля это не несет, обратил внимание автоэксперт Дмитрий Славнов. В интервью «Ленте.ру» он поделился своим мнением.

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«Вы сели в жаркую машину — и что значит нельзя включать? А если вам плохо? Мое здоровье и здоровье окружающих в приоритете, нежели железный скоростной робот. Завели машину и при необходимости включили кондиционер», — пояснил автоэксперт.

По его словам, несколько сотен инженеров просчитали современный автомобиль так, чтобы водитель мог прийти, завести машину, включить кондиционер и с комфортом поехать. Никакого дополнительного вреда для двигателя в этом нет. Более того, Славнов рекомендует включать кондиционер и зимой — хотя бы один-два раза за сезон, чтобы резиновые прокладки не пересыхали. Включить его можно не только на холод, но и на тепло, отметил он.

Что касается прогрева автомобиля, летом в этом нет необходимости: температура масла равна температуре окружающей среды, и оно быстро разбегается по двигателю. Зимой же прогревать двигатель нужно, поскольку загустевшее масло требует больше времени для смазки трущихся элементов.

Кроме того, специалист объяснил, что давать машине поработать перед выключением требуется только для турбированных двигателей — турбина должна остыть. На обычном атмосферном моторе можно просто припарковаться и заглушить двигатель.

Ранее автоэксперт Tamashi Константин Ожогин обратил внимание, что многие водители игнорируют систему охлаждения. Автомобилисты, по его словам, вспоминают о ней только тогда, когда стрелка температуры уже поднимается выше нормы или на панели появляется предупреждение о перегреве. После этого в лучшем случае придется менять патрубок, термостат или вентилятор. В более серьезном случае может пострадать прокладка головки блока цилиндров, сама головка, поршневая группа или другие элементы двигателя.