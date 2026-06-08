Что происходит с салоном автомобиля на жаре

Эксперт Ерицян: жара ускоряет износ пластика, кожи и мультимедиа в автомобиле.

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Солнечная погода серьёзно влияет на состояние салона автомобиля – страдают и материалы, и работа электроники. Из-за прямых лучей ультрафиолет и высокая температура быстро разрушают пластик, кожу и тканевую обивку. Как результат – выцветание, пересыхание и потеря товарного вида.

Исполнительный директор управления по работе с партнёрами «СберЛизинга» Ашот Ерицян подчеркнул: больше всего от жары страдают передняя панель, руль, сиденья и мультимедийные системы. Пластик трескается и теряет эластичность, а кожа без ухода грубеет и быстрее снашивается.

Постоянный перегрев сказывается ещё и на «начинке»: аккумуляторах, датчиках и мультимедийных комплексах. Кондиционеру приходится работать с перегрузкой, чтобы охладить раскалённый салон, – это требует больше времени и топлива.

Чтобы минимизировать последствия, Ерицян советует ставить машину в тень или на крытую парковку. Помогают также солнцезащитные экраны и тонировка стёкол в пределах норм. Не стоит забывать про специальные средства ухода за салоном и регулярное проветривание.