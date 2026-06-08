На чем ездили в колхозах 90 лет назад

«За рулем» рассказал о транспорте из советской кинокомедии «Трактористы».

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В знаменитой довоенной кинокомедии «Трактористы» широко была представлена самая разнообразная техника – от челябинских дизельных тракторов Сталинец до тяжелых мотоциклов ПМЗ-А‑750 Подольского механического завода.

А председатель колхоза пользовался автомобилем ГАЗ-А.

Любопытно, что главная героиня фильма в исполнении Марины Ладыниной по ходу дела помогала ему пустить мотор заводной рукояткой.