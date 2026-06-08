Стало известно, когда Lada Aura и Azimut получат новые моторы

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил министру финансов РФ Антону Силуанову о планах по установке более мощных моторов на модели Lada.

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Соколов рассказал, что в следующем году на Azimut будет установлен турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил, который будет работать в паре с классической автоматической коробкой передач. Это означает, что у покупателей будет три варианта различных силовых агрегатов на выбор. Продажи модели запланированы на четвертый квартал 2026 года.

Кроме того, Azimut будет доступен с моторами объемом 1,6 литра мощностью 122 лошадиных силы и 1,8 литра мощностью 135 лошадиных сил.

Силуанов выразил пожелание, чтобы на Lada Aura был установлен двигатель чуть мощнее. Соколов согласился с этим замечанием и сообщил, что на Aura планируется установить мотор мощностью 135 лошадиных сил. В настоящее время машина оснащается 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиных силы.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Lada Granta получит автоматическую трансмиссию в 2027 году.