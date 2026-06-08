Названы две модели Toyota с необычно низкой стоимостью при перепродаже

На вторичном рынке Toyota традиционно считается одним из самых ликвидных брендов, однако две её модели опровергают это правило. Речь идёт о седане Camry с двигателем 2,4 литра и кроссовере RAV4 с 2,0-литровым мотором, которые теряют в цене быстрее остальных. Согласно данным аналитиков, Camry за первые три года может подешеветь почти на 30%, что существенно выше среднего по марке. Подобная ситуация наблюдается и у RAV4, особенно в базовых комплектациях.

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Причины кроются в особенностях спроса: покупатели чаще выбирают версии с более мощными моторами и богатым оснащением, тогда как указанные модификации пользуются меньшей популярностью. Кроме того, конкуренция в этих сегментах высока, что давит на цены. Владельцам стоит учитывать этот фактор при планировании перепродажи.