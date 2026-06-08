Китайские авто догоняют европейские в глазах российской молодежи

Аналитики компании Yakorea выяснили, что китайские автомобильные бренды постепенно сокращают разрыв с европейскими производителями в восприятии российской молодёжи. Согласно исследованию, главным фактором этого изменения становятся технологии и улучшение дизайна, что привлекает покупателей в возрасте от 25 до 45 лет. Россияне всё чаще рассматривают китайские марки из-за насыщенности машин цифровыми опциями по доступной цене. Отмечается, что предпочтение отдаётся стилистике, функциональности, а также низкой стоимости эксплуатации.

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Кроме того, эксперты подчеркнули, что ключевая особенность китайских автомобилей заключается в наборе современных функций, таких как системы автопилота и голосовые ассистенты, которые пока редко встречаются у европейских аналогов в аналогичной ценовой категории. Исследователи рейтинга Consumer Love Index зафиксировали рекордно низкую разницу между оценками китайских и европейских автомобилей с июля 2024 года.