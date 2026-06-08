Прошла премьера нового гибридного кроссовера Umo 8: что это автомобиль

Компания EVM представила новую модель для рынка РФ - Umo 8. Это полноразмерный гибридный кроссовер с полным приводом. Сборка автомобиля будет осуществляться на заводе "Москвич".

© Российская Газета

Автомобиль оснащен последовательным гибридом. Бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. работает как генератор, а два электромотора приводят в движение передние и задние колеса.

Суммарная мощность автомобиля составляет 340 л.с., но для расчета транспортного налога учитывается только мощность электромоторов - 122 л.с. Запас хода достигает 867 км, а разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды.

Генеральный директор EVM Илья Рашкин рассказал о планах адаптации Umo 8 к российским условиям. Так, зарабатывается устройство для улучшения навигации в любых погодных условиях. Также компания планирует локализовать производство, включая блоки телематики, кузовную электронику, мультимедиа, программное обеспечение, электродвигатель и тяговую батарею.

Цены и дата начала продаж кроссовера будут объявлены позже.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Петербурге прошла премьера нового кроссовера Esteo MX.